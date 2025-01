Al-Khelaïfi : « Ma plus belle émotion en tant que président du PSG »

Ce mercredi soir, le PSG recevait Manchester City lors de la septième journée de la phase de Ligue de la Ligue des champions. Dans un match qu’il a dominé, il s’est offert une magnifique victoire (4-2).

Dans un match vital pour la suite de sa saison européenne, le PSG recevait Manchester City lors de la septième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Malgré l’enjeu, ce sont les Parisiens qui maîtrisent la rencontre et qui se procurent de belles occasions. Man City joue en contre et se procure deux occasions, bien stoppées par Donnarumma. Au retour des vestiaires, alors qu’il avait encore la maîtrise, le PSG va voir Manchester City marquer deux buts en trois minutes. Deux minutes après le but d’Haaland, Ousmane Dembélé va réduire l’écart. Une réalisation qui va booster le PSG, qui va renverser la situation grâce à Bradley Barcola et Joao Neves. Gonçalo Ramos scellera la victoire dans les arrêts de jeu (4-2). Avec ce succès, les Parisiens se relancent, se plaçant 22e. Au micro de Canal Plus, Nasser al-Khelaïfi s’est réjoui de cette très belle victoire parisienne.

« Les joueurs, le coach, ont montré que l’on était une grande équipe »

« On est content, fier de ce grand match. Ce n’est pas parce que l’on a gagné mais comment on a joué, on perd 2-0 et on arrive à gagner 4-2, c’est ma plus belle émotion en tant que président du PSG parce que c’était un match difficile contre Manchester City, qui est une grande équipe, avec un grand coach, des grands joueurs. Aujourd’hui, les joueurs, le coach, ont montré que l’on était une grande équipe. On est une jeune équipe mais une grande équipe avec de la personnalité, du caractère. On est très fier de ce que les joueurs ont montré aujourd’hui. C’était un match décisif pour nous. Beaucoup de gens doutaient de notre équipe. Mais, j’ai toujours eu la confiance envers mon équipe, de mes joueurs. Je connais très bien mes joueurs, ils sont-là dans les grands matches. Aujourd’hui, on peut être content mais on n’est pas encore qualifié. On a un match important la semaine prochaine. Aujourd’hui, on veut célébrer, même si on a besoin de se concentrer sur le prochain match. Luis Enrique a prolongé ? On va communiquer, mais je pense que l’on a le meilleur coach du monde. J’aurais dit la même chose si on avait perdu. Il a montré aujourd’hui un jeu avec de la personnalité, de l’ADN, de l’identité, une équipe offensive, contre Manchester City qui a gagné la Ligue des champions et de nombreuses Premier League. Je pense qu’il a fait un très bon plan de match aujourd’hui. »