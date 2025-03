Al-Khelaïfi : « Nous avons la base pour construire une grande équipe »

Cette saison, le PSG ne compte pas de mégastar dans son effectif. Nasser al-Khelaïfi, le président du club de la capitale, se félicite que la star du PSG soit l’équipe cette saison.

Nasser al-Khelaïfi est le président du PSG depuis juin 2011 et le rachat du club de la capitale par QSI. Au moment de l’arrivée des nouveaux propriétaires, de très nombreuses stars ont rejoint le nouveau projet parisien avec un objectif majeur, remporter la Ligue des champions, la plus prestigieuse des compétitions pour un club. Mais les Rouge & Bleu n’ont pas réussi cet objectif. Dans une interview accordée à Welt am Sonntag et Bild, le président du PSG a indiqué regretter d’avoir fixé la victoire en Champions League dans les cinq ans après le rachat du club.

« Nous avons les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année, l’année prochaine ou dans huit ans »

« Je l’admets ouvertement. Mais nous apprenons de nos erreurs. Si vous me demandez si notre objectif est de remporter la Ligue des champions, je répondrai non, assure le patron du club. Maintenant, si vous me demandez si nous voulons nous battre dans chaque match : oui. Jouer de manière offensive : oui. Nous amuser : oui. Avons-nous les joueurs pour cela : oui également. Nous avons les joueurs pour gagner la Ligue des champions cette année, l’année prochaine ou dans huit ans. Nous avons la base pour construire une grande équipe pour l’avenir. La nouvelle étoile du Paris Saint-Germain, c’est l’équipe, et je suis très fier de la manière dont nous avons transformé la philosophie de notre club en si peu de temps. L’esprit d’équipe est ce qui compte le plus pour moi, au sein de l’équipe, sur le terrain, sur le banc, pour le staff médical et les analystes, et pour tous ceux qui travaillent en coulisses, sans oublier bien sûr nos supporters. »

« Nous avons le meilleur entraîneur du monde en la personne de Luis Enrique et les meilleurs joueurs du monde cette année »

Nasser al-Khelaïfi a ensuite encensé son entraîneur, Luis Enrique, avant de se projeter sur le huitième de finale de la Ligue des champions du PSG contre Liverpool. « Nous avons le meilleur entraîneur du monde en la personne de Luis Enrique et les meilleurs joueurs du monde cette année. Ils ont en moyenne 19 ou 20 ans. Liverpool est fantastique cette saison. On s’attendait à ce que nous soyons éliminés après avoir récolté seulement quatre points lors de nos trois premiers matches de la phase de ligue. Mais ensuite, notre équipe jeune, talentueuse et repensée a su se ressaisir, renforcer sa cohésion et se battre avec détermination. » Dans cette interview, Nasser al-Khelaïfi a également démenti la rumeur selon laquelle QSI menacerait de se retirer du PSG à la suite de l’enquête ouverte à son encontre dans l’affaire Lagardère.