Al-Khelaïfi : « Nous pouvons être très enthousiastes pour l’avenir du PSG »

Après la vague de prolongations de contrat annoncée ce vendredi, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, se montre confiant pour l’avenir du club.

La fête a été totale hier soir au Parc des Princes. En plus de la victoire écrasante sur l’AS Monaco (4-1), les supporters parisiens ont pu apprécier la vague de prolongations de contrat annoncée par le club avant la rencontre. Au total, six joueurs (Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha, Yoram Zague, Naoufel El Hannach et Ibrahim Mbaye) ainsi que Luis Enrique ont décidé de poursuivre l’aventure avec les Rouge & Bleu. De quoi donner le sourire au président du PSG, Nasser al-Khelaïfi.

« Luis Enrique a fait évoluer le PSG sur le plan culturel en si peu de temps »

Dans un entretien accordé au site officiel du club, le patron des Rouge & Bleu a affiché sa satisfaction et se montre confiant pour l’avenir du PSG : « Nous sommes ravis d’annoncer la prolongation de notre entraîneur Luis Enrique et de six joueurs fantastiques qui continuent à construire leur avenir au Paris Saint-Germain. Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Vitinha et Yoram Zague contribuent tous énormément à notre Club. Nous sommes également très fiers que notre Académie ait produit les brillants jeunes joueurs Ibrahim Mbaye et Naoufel El Hannach qui passent professionnels. Ces annonces sont de nouveaux exemples des fondations solides et à long terme que nous avons établies au Paris Saint-Germain – basées sur le développement des meilleurs talents, qui croient au projet, qui se battent pour le maillot, et qui placent le collectif au-dessus de tout. Je suis particulièrement reconnaissant à notre entraîneur, Luis Enrique, qui a fait progresser le Club et l’a fait évoluer sur le plan culturel en si peu de temps. Nous pouvons être très enthousiastes pour l’avenir du Paris Saint-Germain. »

Paris, on a quelque chose à te dire…



❤️ L'avenir s'écrit à Paris 💙 pic.twitter.com/mu0jyFr9F4 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) February 7, 2025