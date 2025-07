Al-Khelaïfi : « Nous voulons entrer dans l’histoire de cette compétition »

Demain soir (18 heures, DAZN), le PSG affronte le Bayern Munich en quart de finale de la Coupe du monde des clubs. À la veille de cette rencontre, Nasser al-Khelaïfi s’est présenté en conférence de presse.

Le PSG peut encore remporter un cinquième titre cette saison. En quart de finale de la Coupe du monde des clubs, les Rouge & Bleu vont affronter le Bayern Munich demain soir. Présent à l’entraînement de veille de match du club de la capitale, Nasser al-Khelaïfi s’est présenté devant la presse, dans des propos relayés par Le Parisien. Le président du PSG a évoqué le quart de finale, la Coupe du monde des clubs, les chances d’Ousmane Dembélé de remporter le Ballon d’or…

Dans quel état d’esprit êtes-vous depuis votre victoire en Ligue des champions ?

« Ça va, on est dans notre tournoi. On est concentrés sur notre quart de finale. C’est un match important. Tout le monde est motivé. C’est le premier Mondial des clubs, c’est une compétition pour le PSG. Nous voulons entrer dans l’histoire de cette compétition. C’est loin encore, car nous allons affronter une grande équipe. C’est un match difficile, c’est sûr, mais j’ai confiance en mes joueurs. »

Remporter cette compétition serait une performance exceptionnelle et sublimerait votre saison…

« C’est encore tôt pour parler de victoire dans la compétition. On doit y aller match après match. Nous ne sommes qu’en quarts de finale. On ne veut pas penser à la demi-finale. Ce match contre le Bayern sera très difficile. Mais comme j’ai dit, nous sommes prêts pour demain. »

Sentez-vous vos joueurs déterminés à aller au bout ?

« Tout le monde est motivé. On est fiers de nos joueurs. Ce sont des guerriers, des soldats. On a 23-24 guerriers, le coach, le conseiller sportif. Tout le monde est motivé, tout le monde est concentré. On y va match par match pour aller le plus loin possible. C’est le plus important. »

Ousmane Dembélé est-il votre favori pour le Ballon d’or ?

« La saison d’Ousmane a été magnifique. Ça ne fait aucun doute. S’il ne gagne pas le Ballon d’or, il y a un problème… Il a tout fait ! J’espère qu’il continuera encore demain. Mais ce n’est pas le plus important, le plus important c’est l’équipe et que tout le monde joue pour l’équipe. »

Vous pourriez rencontrer le Real Madrid et Kylian Mbappé en demi-finale. Y pensez-vous ?

« Aujourd’hui on ne parle uniquement du quart de finale. Si on se qualifie pour le prochain tour, on pourra en parler. »