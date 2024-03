Ce dimanche, le président Nasser Al-Khelaïfi a évoqué sa fierté de voir son nouveau projet prendre forme avec le coach Luis Enrique et un groupe rajeuni.

À la mi-mars, le PSG est encore en lice dans trois compétitions. Engagés en quarts de finale de Ligue des champions et Coupe de France, les Rouge & Bleu ont aussi une large avance en tête du championnat. De quoi faire vivre aux supporters parisiens une seconde partie de saison excitante. Dans une interview accordée à l’émission de RMC Sport, « Bartoli Time », dans le cadre du tournoi de padel à Doha, le président du PSG – Nasser al-Khelaïfi – a été questionné sur ce nouveau projet mis en place par la direction parisienne l’été dernier. Il a aussi exprimé sa fierté de voir le rayonnement à l’international du PSG grandir. Extraits choisis.

Le rayonnement à l’international du PSG

« Vous savez, avant quand je voyageais en Asie, ou aux USA par exemple, je voyais les maillots des autres clubs, pas du Paris Saint-Germain. Maintenant quand je vais à Miami, à Los Angeles, au Japon, en Corée du Sud évidemment maintenant, en Australie, je vois le maillot du Paris Saint-Germain partout. Et ça me rend tellement fier. Honnêtement d’amener la marque et les maillots du Paris Saint-Germain partout à travers le monde, c’est quelque chose d’unique pour moi (…) Quelque chose d’autre qui me rend fier, c’est quand je vois mon joueur se battre pour le maillot, se battre pour le logo du club, ça me rend tellement fier aussi. »

Peut-il remporter la Ligue des champions dans les années à venir avec cette équipe jeune ?

« Écoutez, la Ligue des champions c’est une longue histoire. Nous en parlerons peut-être à l’avenir. Nous avons dit au début de la saison que nous voulions construire une équipe pour l’avenir. Une équipe qui peut vraiment jouer ensemble pendant encore six à huit ans. Nous avons la plus jeune équipe des quarts de finale. Nous avons la plus jeune équipe parmi les dix meilleurs clubs européens. Ça nous rend fier, et c’est vraiment génial que nous soyons en train de suivre cette stratégie avec des jeunes joueurs, Français aussi, pour accomplir le maximum. Tout le monde a vu le dernier match. »

Les deux buts de Kylian Mbappé face à la Real Sociedad

« C’était un match incroyable mais il y a encore un long chemin avant d’atteindre de grands objectifs. C’est la première étape, match par match, il y a un long chemin et ça ne sera pas facile, ça c’est sûr. Il y a les huit meilleures équipes en quart de finale. Ce que je demande, c’est que tout le monde travaille tous les jours, aux entraînements, à chaque match, tout donner. C’est tout. Il n’y a pas de grandes attentes, nous voulons vraiment penser à l’avenir. »

Vous voulez quand même remporter la Ligue des champions ?

« Évidemment! Les joueurs veulent gagner tous les matchs. Mais il faut aussi qu’on soit réalistes. On construit une équipe. La plupart des joueurs sont nouveaux, presque. Lors du dernier match, seulement deux ou trois joueurs jouaient l’année dernière. On construit une nouvelle équipe, donc ce n’est pas facile. Les joueurs ne sont pas prêts juste parce qu’on les met ensemble. Je suis fier aussi de notre entraîneur (Luis Enrique), qui fait un travail formidable. Il fait un travail incroyable en construisant tout ça. Ce n’est pas juste une question de résultats, c’est aussi la façon dont nous jouons, la stratégie, la vision. Je suis aussi très fier du directeur sportif (Luis Campos), qui fait aussi un travail fantastique. Tous les joueurs aussi. Nous sommes vraiment contents. Merci aussi à nos supporters, ils étaient incroyables face à la Real Sociedad. »