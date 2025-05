Al-Khelaïfi : « On construit quelque chose pour le futur »

Le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire. Un évènement historique qui rend fou de joie le président Nasser al-Khelaïfi.

Pour l’éternité. Ce samedi 31 mai 2025 entre dans la légende du PSG comme étant la date de la première Ligue des champions remportée par le club de la capitale. De quoi rendre fier l’ensemble des supporters parisiens. Présent au micro de Canal Plus, le président des Rouge & Bleu, Nasser al-Khelaïfi, n’a pas caché son émotion après la rencontre.

« Cette année a été très spéciale, on a eu des débuts difficiles, tout le monde nous critiquait, doutait de nous, et là, beaucoup de gens n’avaient pas confiance en notre projet, nos investissements… Aujourd’hui, on a prouvé qu’on est là, on est champions, j’ai du mal à y croire. 5-0, c’est incroyable, c’est un rêve. On défend le drapeau de la France, on est un club français, on mérite, il y a beaucoup de grands clubs en France, tout le monde critique la France en disant qu’on n’a pas de qualité, mais on a montré aujourd’hui qu’on a de grands joueurs. L’objectif ? De gagner encore une fois, ce sont 14 ans de travail, on a eu la deuxième plus jeune équipe en finale, on construit quelque chose pour le futur. On a le meilleur entraîneur et le meilleur directeur sportif au monde, on est un grand club. »