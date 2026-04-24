Al-Khelaïfi : « On peut tous apprendre de Luis Enrique »

Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, était présent à The Forum, un événement co-organisé par l’Atlético de Madrid. Il a évoqué plusieurs sujets autour du PSG.

Le PSG est actuellement dans un sprint final durant lequel il peut encore remporter deux trophées. Leader de Ligue 1 avec quatre points d’avance, il a encore cinq matches de championnat pour conserver son titre. En Ligue des champions, il défie le Bayern Munich en demi-finale. Hier, son président, Nasser al-Khelaïfi, était invité à un événement co-organisé par l’Atlético de Madrid, « The Forum ». Le dirigeant parisien a été questionné sur de très nombreux sujets, comme Luis Enrique, le Ballon d’Or, la réforme de la Ligue des champions…

La réforme de la Ligue des champions

« Ceferin (le président de l’UEFA) a eu l’audace de s’attaquer à tous ces changements. Avec ce format, il y a plus de buts. Il y a eu 638 buts, soit 20 de plus que l’année dernière, lance le président du PSG dans des propos relayés par Le Parisien. Cela signifie qu’il y a un meilleur football, un football plus offensif. Je ne vois pas l’intérêt de le changer. Mais nous pouvons toujours l’améliorer, ça oui. »

Luis Enrique

« Une des personnes les plus positives que j’aie rencontrées dans ma vie, c’est Luis. Toujours positif, avant comme après. On peut tous apprendre de lui. En football, on perd des matchs, des trophées — c’est la vie. Mais comment se relever et se battre à nouveau, apprendre de ses erreurs, s’améliorer chaque jour — c’est notre philosophie. »

La troisième demi-finale de Ligue des champions de suite du PSG

« On est très fiers, c’est la meilleure compétition de clubs au monde. Pour nous, être trois années de suite en demi-finale, c’est quelque chose d’important. Et avec une jeune équipe. Être dans le top 4, c’est vraiment quelque chose de grand, quelque chose de spécial pour nous. Quand nous sommes arrivés, tout le monde doutait de nous. Quand nous avons investi dans le Paris Saint-Germain, nous nous sommes dit : C’est le seul club à Paris. Avec plus de 10 millions de personnes autour de la ville, un club qui avait remporté deux fois le championnat de France. Alors nous nous sommes demandé : Comment être compétitifs face aux grands clubs ? Comment être différents ? Je ne veux pas être juste un club de football ordinaire. Paris, c’est la mode, l’une des plus belles villes du monde. Il y a l’Histoire, les musées, il y a tout là-bas. Je ne dis pas que nous sommes meilleurs, mais nous faisons les choses différemment. »

Le PSG peut conserver le trophée du Ballon d’or ?

« Je l’espère. Je pense que nous avons quatre ou cinq joueurs qui peuvent remporter le Ballon d’Or dans les trois ou quatre prochaines années. Vraiment. Ça pourrait être Dembélé, ça pourrait être quelqu’un d’autre. Vitinha est un joueur extraordinaire, il le mériterait bien sûr. »