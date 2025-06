Al-Khelaïfi prend la défense de la Ligue 1 après le sacre du PSG en Ligue des champions

Après cette victoire du PSG en Ligue des champions, le président parisien, Nasser al-Khelaïfi, n’a pas hésité à prendre la défense de la Ligue 1, souvent moqué à l’étranger.

Une semaine après la victoire du PSG en Ligue des champions, Nasser al-Khelaïfi a profité de son passage à Doha pour présenter le trophée. À cette occasion, le président parisien a livré un entretien à la chaîne qatari Al-Kass Sports.

« Luis Enrique a fièrement représenté la Ligue 1 »

Et le patron des Rouge & Bleu n’a pas hésité à prendre la défense de la Ligue 1, souvent moqué à l’étranger pour son niveau. « Il est plus facile de marquer des buts en Liga qu’en Ligue 1. Luis Enrique a fièrement représenté la Ligue 1 et l’a défendue contre les supporters de Premier League qui l’appelaient la Farmers League. Nous avons fini par battre Manchester City, Liverpool, Aston Villa et Arsenal en Ligue des champions cette saison », a d’abord déclaré Nasser al-Khelaïfi avant de revenir sur le sacre du PSG en C1, dans des propos rapportés par RMC Sport. « Personne ne pensait que nous remporterions le titre. Nous avons abordé la Ligue des champions étape par étape. Le match à Anfield nous a donné confiance. Luis Enrique m’a dit avant le match contre Arsenal que nous gagnerions la Ligue des champions. J’étais ravi à chaque but de la finale, j’avais du mal à croire à la victoire 5-0 contre l’Inter. Ce club est devenu une source de fierté pour le Qatar et la France dans le monde entier. Après cet incroyable exploit, le club est désormais bénéficiaire. »