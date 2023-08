Suite à l’officialisation de Gonçalo Ramos, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est félicité de ce recrutement en mettant en avant l’institution.

Après plusieurs semaines de recherche, le PSG tient son nouvel attaquant. Prêté avec une option d’achat obligatoire (65M€+15M€ de bonus) par le SL Benfica, Gonçalo Ramos est un nouveau joueur des Rouge & Bleu. Une nouvelle officialisée par le club parisien ce lundi soir. L’international portugais s’est engagé pour les cinq prochaines saisons. Âgé de 22 ans, le natif d’Olhão portera le numéro 9 et pourra parfaitement prendre place dans le 4-3-3 mis en place par Luis Enrique. Via le site officiel du club, Gonçalo Ramos a exprimé sa fierté de rejoindre un club de la dimension du PSG : « C’est une grande fierté et un immense bonheur de rejoindre le Paris Saint-Germain. Le PSG est l’un des plus grands clubs au monde avec l’un des meilleurs effectifs. »

Un message implicite adressé à Mbappé ?

De son côté, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est également félicité de ce recrutement en mettant en avant l’institution du PSG. « Nous sommes très heureux d’accueillir dans notre famille du PSG Gonçalo Ramos en tant que nouvel attaquant, si enthousiasmant. Gonçalo est un jeune joueur international fantastique, ultra-motivé et qui se bat pour l’équipe. Ce sont ces types de joueurs qui sont l’avenir de notre grande institution. » Un message clair et précis qui peut faire écho au dossier Kylian Mbappé. En effet, depuis son refus de prolonger son contrat avec les Rouge & Bleu, Kylian Mbappé est écarté du groupe principal et est invité à quitter le club dès cet été, sinon la menace d’une saison blanche au PSG est envisagée par le board parisien.