Présent en Autriche pour le match capital du PSG en Ligue des champions contre le RB Salzbourg, Nasser al-Khelaïfi s’est dit soulagé après ce succès important.

Après trois défaites en cinq matches de Ligue des champions cette saison, le PSG se devait de l’emporter contre le RB Salzbourg, adversaire largement à sa portée, qui avait perdu quatre de ses cinq rencontres de phase de ligue et qui avait encaissé quinze buts avant la rencontre. Dans un match crucial pour la suite de sa saison européenne, le PSG s’est largement imposé, même s’il a dû attendre le dernier quart d’heure de la rencontre pour consolider sa large domination (0-3). Présent en zone mixte, Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, estime que ce succès va donner de la confiance pour le futur.

« La victoire était obligatoire pour nous »

« Ça va mieux ! C’était un match très important pour nous, décisif. La victoire était obligatoire pour nous si on voulait continuer en Ligue des champions. C’était clair pour tout le monde. On a bien joué, on a marqué. Ça va donner beaucoup de confiance pour le futur, lance le président du PSG dans des propos relayés par RMC Sport. On va profiter ce soir, mais on a un match important dimanche. Les deux derniers matches (Manchester City et Stuttgart) sont des finales. Tout le monde le sait. Avec nos supporters, notre stade, ça va être important. C’est important pour la confiance des joueurs. On joue bien tous les matches. Le dernier match, on a bien joué, même si on n’a pas marqué. Je reste confiant envers les joueurs, qui vont continuer à marquer. Si vous regardez, on a dominé tout le match. Aujourd’hui, c’est un match pour donner de l’espoir pour tout le monde. Il faut continuer pour le championnat. Au foot, si on ne marque pas, c’est difficile. J’ai toujours été confiant. On a le meilleur coach au monde. On a construit un projet pour longtemps avec lui. C’est un très bon coach. »