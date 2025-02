Al-Khelaïfi : « Une fois de plus, nous avons été un collectif »

Ce mercredi soir, le PSG a offert un récital aux supporters présents au Parc des Princes contre Brest en barrage retour de la Ligue des champions (7-0). Nasser al-Khelaïfi a salué la performance collective de son équipe.

Après s’être largement imposé au match aller (0-3), le PSG a atomisé le Stade Brestois ce mercredi soir en barrage retour de la Ligue des champions sur la pelouse du Parc des Princes (7-0). Les Parisiens ont une nouvelle fois offert une très belle prestation collective, avec sept buteurs différents. Présent en zone mixte après cette très belle qualification pour les huitièmes de finale, Nasser al-Khelaïfi a salué l’esprit collectif de ses joueurs.

A voir aussi : PSG / Brest – Les notes des joueurs parisiens

« Une autre démonstration du projet d’équipe que nous sommes en train de construire »

« C’était un beau match pour notre club et une autre démonstration du projet d’équipe que nous sommes en train de construire, non seulement illustré par les sept buteurs différents de ce soir, mais aussi par l’ensemble de l’équipe. Une fois de plus, nous avons été un collectif, salue le président du PSG dans des propos relayés par L’Equipe. Je tiens à rendre un hommage particulier à Brest, qui a fait honneur à la France et au football français dans cette campagne de Ligue des champions. Le président Le Saint, Yann (Kerdraon), Pascal (Robert), Grégory (Lorenzi) et toute l’équipe de Brest construisent quelque chose pour le long terme et nous ont toujours très bien traités. Ce fut un honneur pour le PSG d’affronter sur le terrain ces deux dernières semaines un club dont le football français peut être fier. »