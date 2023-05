Le PSG a encore une fois perdu ce week-end contre Lorient lors de la 33e journée. Un revers qui a permis à Marseille de revenir à cinq points. Malgré ça, Alain Roche estime que le titre de champion de France n’est pas en danger pour les Rouge & Bleu.

Cette année 2023 est très dure pour le PSG. Il a déjà perdu neuf fois, dont six en Ligue 1. Lors de ces six revers, il y en a trois au Parc des Princes. Avec ses très mauvaise performance, le PSG voit Marseille revenir à cinq points. Les Parisiens ont cinq matches pour terminer le travail et s’offrir le titre de champion de France, le 11e de son histoire. Même s’il est dans une très mauvaise passe, Alain Roche estime que la première place n’est pas en danger.

« C’est une équipe indigne qui se présente actuellement »

« C’est une équipe indigne qui se présente actuellement au Parc des Princes et à l’extérieur. Certes, elle a su réagir contre Lens ou Nice il y a quelques temps mais on attend davantage de cette équipe là, lance l’ancien joueur et dirigeant du PSG pour Goal. Il y a des joueurs qui sont vraiment en-deçà de leur talent et on voit que c’est un groupe extrêmement moyen qui s’est fait menée par Lorient qui avait un plan de jeu et qui l’a tenu jusqu’au bout. Peut-être que le match aurait été différent si Hakimi n’avait été exclu aussi vite mais quoi qu’il en soit, dans le contenu il n’y a rien. »

« Je pense que cela va tenir »

Alain Roche estime que même s’il est champion, ce sera un champion laborieux. « C’est un PSG triste mais qui a toujours 5 points d’avance au classement. Je pense que cela va tenir encore parce que le calendrier est plutôt favorable avec des équipes vraiment à leur portée comme Ajaccio et Troyes qui sont déjà condamnés puis Strasbourg, Auxerre et Clermont. Alors vous allez me dire qu’ils arrivent à perdre contre ces équipes là mais ils ont aussi démontré que dos au mur, comme contre Lens ou Nice, ils ont gagné même si il y a aussi eu de la réussite. Puis il y a Kylian Mbappé qui veut finir meilleur buteur et je crois toujours à l’ego de ces joueurs qui vont se remobiliser pour gagner ce titre. Mais ce sera un titre très très laborieux, je ne sais pas depuis quand le PSG n’avait plus perdu autant en une saison.«