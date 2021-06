Alejandro Camaño (agent) s’exprime brièvement sur le dossier Achraf Hakimi

Le latéral droit de l’Inter, Achraf Hakimi, se rapproche de plus en plus du PSG. Depuis quelques jours, de nombreux médias italiens annoncent l’arrivée prochaine de l’international marocain au PSG et une visite médicale serait même prévue dans les heures voire jours qui arrivent. De son côté, le club italien voulait finaliser ce transfert (aux alentours de 70M€ bonus compris) afin d’équilibrer ses comptes avant le 30 juin. Ce mardi, l’agent du joueur, Alejandro Camaño, était présent au siège de l’Inter. Après ce rendez-vous, le représentant d’Achraf Hakimi s’est brièvement exprimé sur la situation du joueur de 22 ans et a confirmé son départ.

“Comment s’est passée la réunion ? Très bien. Nous avons parlé de plusieurs choses (il représente également Lautaro Martinez). Hakimi est-il un nouveau joueur du PSG ? Non, non. Je ne pense pas qu’on puisse encore le dire. Nous parlons de plusieurs choses”, a déclaré Alejandro Camaño, dans des propos rapportés par fcinternews.it. “Est-il triste de quitter l’Inter ? Ceux qui quittent l’Inter sont toujours tristes.”

Statistiques 2020-2021 d’Achraf Hakimi*

Serie A : 37 matches disputés (2.668 minutes) – 7 buts et 10 passes décisives

Ligue des champions : 5 matches disputés (358 minutes) – 1 passe décisive

Coupe d'Italie : 3 matches disputés (185 minutes)

*Source : Transfermarkt