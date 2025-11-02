Alerte musculaire pour Dembélé, à J-2 de PSG / Bayern Munich

Entré en cours de match face à l’OGC Nice, Ousmane Dembélé a ressenti une alerte au niveau de ses ischio-jambiers. Une mauvaise nouvelle à l’approche du choc face au Bayern Munich.

Au bout du temps additionnel, le PSG a réussi à faire sauter le verrou du bloc très bas de l’OGC Nice (1-0). Grâce au but libérateur de Gonçalo Ramos, les Rouge & Bleu sont assurés de conserver leur place de leader du championnat à l’issue de cette 11e journée de Ligue 1. À cela s’ajoute le retour à la compétition de Fabian Ruiz, entré en cours de jeu. Une bonne soirée pour les champions de France, qui peuvent préparer l’esprit léger le choc de Ligue des champions face au Bayern Munich mardi prochain.

« J’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal »

Mais reste à savoir si Luis Enrique pourra compter sur un Ousmane Dembélé en forme. De retour depuis quelques matches de sa lésion sévère de l’ischio-jambier droit, le numéro 10 du PSG cherche encore ses meilleures sensations sur la pelouse. Mais une mauvaise nouvelle pourrait venir perturber son retour en forme. En effet, lors d’une image captée par le compte X de Ligue 1+, on peut apercevoir l’attaquant parisien se plaindre de douleurs à l’arrière de sa cuisse droite, au moment des célébrations avec le public du Parc des Princes. « J’ai mal à l’ischio. J’ai trop mal », peut-on lire sur les lèvres d’Ousmane Dembélé, qui s’adressait en grimaçant à son coéquipier Achraf Hakimi. Depuis son retour à la compétition le 21 octobre dernier, le Français a pu accumuler du temps de jeu avec 130 minutes au total : Bayer Leverkusen (27 minutes), Stade Brestois (23), FC Lorient (62) et OGC Nice (18).

« J’ai mal à l’ischio » 😣



Nouvelle blessure pour Ousmane Dembélé lors du match contre Nice ? 👀#PSGOGCN pic.twitter.com/Xy6s8jx4WD — L1+ (@ligue1plus) November 1, 2025