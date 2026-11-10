Alessandro Longoni doit déclarer forfait avec l’Italie U19

Convoqué pour la trêve internationale par l’Italie U19, Alessandro Longoni ne jouera pas avec la sélection italienne. Le gardien du PSG souffre de problèmes physiques et est donc forfait.

Arrivé cet été au PSG en provenance de l’AC Milan, libre de tout contrat, Alessandro Longoni a déjà été touché par des blessures qui l’ont éloigné des terrains pendant plusieurs semaines. De retour dans le groupe de Luis Enrique ces derniers jours, Alessandro Longoni avait été convoqué avec l’Italie U19 pour jouer trois matches des Eliminatoires à l’Euro U19, qui se déroulera du 16 juin au 3 juillet 2027 en Albanie et en Serbie.

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Victime de problèmes physiques

Mais le portier du PSG ne disputera pas les matches contre la Roumanie (demain, 15h30), contre l’Ukraine (14 novembre, 15h30) et Israel (17 novembre, 13 heures). Ce mardi soir, la Fédération italienne de football a communiqué sur Alessandro Longoni et a acté son forfait pour ces trois rencontres. « Le gardien Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain) ne sera pas disponible en raison de problèmes physiques : à sa place, Favo a convoqué Andrea Maran (Modène). » L’Italie ne dévoile pas précisément la blessure d’Alessandro Longoni. Il faudra attendre la communication du PSG pour en savoir plus. Un nouveau coup dur pour le jeune gardien, qui n’a pas beaucoup joué depuis le début de la saison que ce soit avec sa sélection ou bien avec l’équipe Espoir du PSG.