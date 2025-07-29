Alonzo : « Chevalier a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d’un gardien »

Attendu dans les prochains jours au PSG, le portier français Lucas Chevalier semble cocher toutes les cases pour répondre aux attentes de Luis Enrique.

Dans un mercato assez calme dans le sens des arrivées, les dirigeants du PSG ont pris une grosse décision au poste de gardien de but. À un an de la fin de son contrat, Gianluigi Donnarumma n’a toujours pas trouvé d’accord pour prolonger son bail avec les Rouge & Bleu. Et pour éviter une grosse désillusion avec un départ libre dans un an, le board parisien a déjà anticipé en avançant rapidement sur une future arrivée de Lucas Chevalier avant le début de la saison 2025-2026. Selon plusieurs sources, des derniers détails doivent être réglés entre le PSG et le LOSC pour finaliser ce dossier, le portier de 23 ans s’étant déjà mis d’accord pour un contrat de cinq ans avec les champions d’Europe.

« Tu as l’impression qu’il a 400 matches en pro derrière lui »

Si ce choix peut surprendre après la saison XXL réalisée par Gianluigi Donnarumma, l’ancien portier des Rouge & Bleu, Jérôme Alonzo, estime que Lucas Chevalier répond parfaitement aux attentes de Luis Enrique : « C’est simple, Lucas a la panoplie de ce que Luis Enrique attend d’un gardien. Il a la jeunesse, le talent, le côté bon camarade de vestiaire, il supporte la pression et la grande différence avec Donnarumma est sa capacité à faire évoluer le jeu de l’arrière grâce à son jeu au pied. Gigio a fait des progrès dans son jeu au pied, c’est sûr, il ne fait plus de boulettes, mais son apport en la matière reste minimaliste. De son côté, Lucas a les trois relances : la très courte, le petit chip à mi-distance que j’adore et qui te passe le premier rideau de pressing, et la longue. Le jeu au pied, c’est bien beau mais pour un gardien, la base, ce sont les arrêts, les sorties, et j’adore son jeu aérien. Dans les moments chauds, il y va. Si je devais pinailler, je dirais qu’avec son parcours surdoué, il dégage parfois une impression de facilité. Mais sinon, il a tout, et on dit qu’un gardien arrive à maturité à 26-27 ans, donc il a encore une marge de progression… »

« La pression ? Il y a des gardiens très talentueux qui ont buté sur ça. Lucas a ça en lui, il accepte la pression. Quand tu le vois jouer sur des gros matches, tu as l’impression qu’il a 400 matches en pro derrière lui. Parfois, il me rappelle Iker Casillas par ses attitudes, ses arrêts spectaculaires, le côté longiligne, très élégant », a déclaré l’ancien portier du PSG dans des propos accordés à L’Equipe avant de donner son ressenti sur le possible départ de Gianluigi Donnarumma. « Si on met de côté toutes les questions contractuelles, il y a une question simple : aujourd’hui, Lucas est-il plus fort que Gigio ? Je ne suis pas sûr. Tu risques de laisser partir un top 5 mondial, vainqueur de l’Euro (2021) et sans qui tu n’aurais pas gagné la C1, pour miser sur le futur meilleur gardien français. Sur les qualités intrinsèques de Lucas, c’est un grand oui. Mais on a le droit d’être déçu de laisser partir Gigio au moment de son ‘prime’, et il faudra voir comment Lucas endosse le costume. »