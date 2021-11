Alonzo et le manque de marge du PSG sur ses adversaires

Ce mercredi soir, le PSG se déplace sur les terres du RB Leipzig pour le compte de la 4e journée de la phase de poule de la Ligue des Champions. En cas de victoire, les hommes de Mauricio Pochettino pourraient bien faire un grand pas vers la qualification.

Invité à s’exprimer sur le rapport de force entre le PSG et le RBL et à l’impact des absences de Marco Verratti et de Lionel Messi, Jérôme Alonzo a estimé que le souci était surtout que les Parisiens ne possédaient pas de réelle marge sur leurs adversaires et que cela se joue souvent à pas grand-chose : « Pour qui a vu le PSG et les regarde de près, ce n’est pas l’absence de Messi ou de Verratti le problème, c’est qu’il n’y a pas de marge tout court, a exposé Alonzo sur le plateau de L’Equipe de Greg. Leipzig au match aller, le PSG l’emporte mais on ne sait pas trop comment. Ce PSG a de la réussite, à de la ressource, mais de là à avoir de la marge contre un adversaire comme Leipzig, certainement pas. »