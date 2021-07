Alonzo : “Ramos est un don du ciel pour le PSG”

Après Achraf Hakimi, qui portera le numéro 2, le PSG pourrait annoncer la signature de Sergio Ramos demain ou jeudi. Certains estiment que l’arrivée de l’Espagnol (35 ans) allait être problématique pour Presnel Kimpembe. Mais pour Jérôme Alonzo, personne ne devrait se plaindre de l’arrivée de l’ancien madrilène.

“Si le PSG veut passer un palier, dans la rotation il faut qu’il y ait des déçus. Parce qu’un grand club, à un poste stratégique comme ça, forcément il y a un petit embouteillage. Mais une saison à 60 matches, après une saison très compliquée, ils vont tous y trouver leur compte, assure l’ancien parisien dans l’Equipe d’Estelle. On peut jouer aussi à trois. Marquinhos et Sergio Ramos, c’est une paire extraordinaire. Kimpembe, cette saison, est parfois un peu dans ses travers après avoir progressé. Si j’étais encore joueur au PSG aujourd’hui et que je vois ce joueur-là arriver au PSG, je me dis enfin. Qu’ils ne se plaignent pas de l’arrivée d’un monument du football mondial, c’est un don du ciel pour le PSG.“