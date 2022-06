Alphonse Areola se rapproche toujours plus de West Ham

Prêté année après année, il y a de fortes chances qu’Alphonse Areola pose enfin ses valises de manière définitive la saison prochaine. En effet, du côté de West Ham lors de l’exercice 2021-2022, le portier a plutôt convaincu outre-Manche, lui qui a joué le rôle de doublure.

West Ham se montre confiant

Du coup, West Ham serait enclin à activer l’option d’achat initialement prévue dans ce dit prêt. La presse britannique faisait également état d’un intérêt grandissant de Newcastle pour le titi rouge et bleu. Néanmoins, ce jour, on apprend que les Hamers devraient finalement rafler la mise dans ce dossier. En effet, d’après les informations de Jacob Steinberg, les discussions avanceraient concrètement entre les deux clubs et un accord serait espéré incessamment sous peu. Le journaliste du Guardian indique que le PSG devrait récupérer environ 12 millions d’euros dans cette transaction. Après quelques lenteurs dans les pourparlers, la confiance serait donc désormais de rigueur.