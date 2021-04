Altintop : “Le retour de Neymar va rendre les choses plus difficiles”

Le PSG se déplace sur la pelouse du Bayern Munich ce mercredi soir (21 heures, RMC Sport 1) dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions. Les Bavarois qui seront privés de Robert Lewandowski et Serge Gnabry. Pour Hamit Altintop, ancien joueur du Bayern Munich (2007-2011), l’absence du Polonais (32 ans) change tout dans cette confrontation. “Avant cette absence de Lewandowski, je pensais que le Bayern Munich sur deux matches était bien sûr favori. Mais maintenant, sans lui, ce sera très intéressant, lance Altintop pour Goal. Et avec le retour de Neymar, cela rendra les choses encore plus difficiles. Cette équipe parisienne est tellement concentrée sur la Ligue des champions. Ils la veulent vraiment.“