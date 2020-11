Alvaro : "Je pense que Neymar est différent sur le terrain et dans la vie"

Le 13 septembre dernier, Marseille s’imposait au Parc des Princes contre le PSG (0-1) mettant fin à neuf ans sans victoires dans un Classico. Mais ce n’est pas cette statistique qui a fait parler après la rencontre. Ce sont plutôt la bagarre géante et les accusations de Neymar d’insulte raciste de la part d’Alvaro Gonzalez qui ont alimenté la chronique pendant plusieurs semaines. La LFP s’était saisie du dossier mais a décidé de le classer sans suite en raison du peu de preuve qu’elle a réussi à récupérer. Plus de deux mois après les incidents, Alvaro Gonzalez – l’auteur présumé des insultes racistes auprès de Neymar – s’est confié pour la première fois sur ce sujet dans une interview accordée au Canal Football Club.

“Je suis la personne la plus gentille du monde. Mais bon dans le football j’aime l’adversité, la compétitivité. Je pense que c’est une bonne chose pour une personne de caractère comme moi. Et cela me permet également de mieux jouer. Ça a été un difficile, surtout. On peut dire ce que l’on veut de moi, on peut discuter mais je pense qu’il y a aussi des choses qui doivent rester sur le terrain, surtout concernant des sujets si délicats aujourd’hui quand on utilise le mot racisme ou le mot homophobie. Je pense que ce sont des sujets très délicats. Je ne veux plus parler de lui, assure Alvaro sur Canal Plus. Je pense que Neymar se comporte d’une certaine manière sur le terrain et que certainement il est différent dans la vie. Il est certain que s’il jouait avec moi aux jeux vidéo ou autre, il aurait une opinion totalement différente de moi. Au final, un PSG / OM c’est ça. Mais il faut que tout cela reste sur le terrain parce que moi, ce que j’ai fait sur le terrain est resté sur le terrain, que ce soit des contacts, que ce soit…Au final ce sont des derbys agréables à jouer, et il faut en rester là.“