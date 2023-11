Amandine Henry s’éloigne du PSG pour se rapprocher du LOSC

Malgré les approches du Paris Saint-Germain des derniers jours, Amandine Henry pourrait plutôt s’engager avec le LOSC cet hiver.

Après avoir passé 9 saisons à l’Olympique Lyonnais, Amandine Henry s’est envolée pour le États-Unis, au Angel City FC cet été. Mais alors que le championnat américain est en pause, la joueuse de 34 ans pense déjà à revenir en France. Il n’en faut pas plus pour le Paris Saint-Germain pour sauter sur le dossier de la septuple championne d’Europe. Le club de la capitale a rapidement ouvert les discussions avec la numéro 6, comme l’a confié Angelo Castellazzi, le directeur sportif de la section féminine parisienne : « Sincèrement, nous sommes en train de parler avec elle. La situation est… je ne dirais pas compliquée mais elle est sous contrat avec un club américain. Vous savez que le championnat américain a une pause donc on cherche une solution qui sera la bonne pour tout le monde, pour nous, pour elle, pour l’Équipe de France. On verra si on trouve la bonne solution ou pas. »

Le LOSC prend l’avantage

Mais les discussions semblent plus compliquées que prévu. Selon les informations du Parisien, le PSG ne correspond pas aux attentent d’Amandine Henry. La Française aurait même déjà la tête plus au nord du pays. Si aucun accord n’est encore bouclé, c’est bien le LOSC qui a pris l’avantage du transfert. Actuellement 9e au classement de D1 Arkema, la section Féminine de Lille aurait bien besoin de l’expérience de l’ex-Lyonnaise pour gratter des places au classement, au dépend du PSG. De plus, cette destination touche directement la joueuse, qui pourrait fouler le terrain du club de sa ville de naissance, avant d’espérer être convoquée pour les Jeux Olympiques de Paris l’année prochaine.