Anaïs Ebayilin prolonge avec les Féminines du PSG

Les Féminines du PSG souhaitent conserver ses meilleures joueuses. Ces dernières heures, le club de la capitale a officialisé la prolongation de contrat d’Anaïs Ebayilin.

Pour continuer à concurrencer l’OL Lyonnes, les Féminines du PSG veulent se renforcer et conserver ses meilleures joueuses. Arrivée au club en 2022, Anaïs Ebayilin a été lancée en professionnelle à 16 ans contre le CPB Bréquigny Football FCO en Coupe de France. À seulement 18 ans, elle a déjà joué 35 matches avec les Rouge & Bleu (deux buts, une passe décisive). Élue Titi d’Or 2025, elle a prolongé son contrat avec les Féminines du PSG.

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« J’ai hâte de poursuivre ma progression avec cette équipe »

Ces dernières heures, le PSG a officialisé sa prolongation de contrat de cinq ans. La milieu de terrain est désormais liée avec le club de la capitale jusqu’en juin 2031. Dans son communiqué, les Féminines du PSG félicitent Anaïs pour cette prolongation de contrat et se réjouissent de poursuivre leur histoire avec elle pour les saisons à venir. La joueuse, elle, s’est réjouie de poursuivre l’aventure au PSG. « Je suis très fière de prolonger mon aventure avec le Paris Saint-Germain. C’est important pour moi de montrer qu’il est possible de grandir ici grâce à la confiance que le club accorde à ses Titis et à sa jeunesse et de réaliser de grandes choses sous les couleurs du Paris Saint-Germain. J’ai hâte de poursuivre ma progression avec cette équipe et de contribuer aux succès du Club dans les années à venir. »





