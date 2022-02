J-2 avant le huitième de finale aller de Ligue des champions tant attendu entre le PSG et le Real Madrid, au Parc des Princes. Les Rouge & Bleu voudront profiter de ce match à domicile pour avoir un résultat positif avant la confrontation retour au Stade Santiago Bernabéu le 9 mars prochain. Et depuis le début de la saison, les deux équipes ont un parcours similaire en étant leaders de leur championnat sans forcer, une qualification assez tranquille pour la phase finale de Ligue des champions et une élimination en coupe nationale. De plus, les deux formations peinent à développer un jeu séduisant. À quelques jours de la rencontre, nous vous proposons un état de forme poste par poste du Real Madrid. Ce dimanche sera consacré au gardien de but et à la défense.

Thibaut Courtois, un mur quasi infranchissable en C1

Après une première saison mitigée au Real Madrid et une concurrence féroce avec Keylor Navas, Thibaut Courtois est devenu un élément essentiel de la Casa Blanca et enchaîne les prestations de haut vol. Cette saison en Liga, il a encaissé 20 buts en 23 matches disputés et a réussi à garder sa cage inviolée à 8 reprises. Mais ses statistiques en Ligue des champions sont d’un autre niveau. Le gardien de 29 ans a encaissé trois buts en six rencontres dont deux lors de la défaite face au FC Sheriff Tiraspol (1-2). En phase de groupes, le Belge a réalisé 4 clean-sheets avec 22 parades sur les 25 tirs concédés par sa formation, soit une moyenne de 3,67 arrêts par rencontre. Il s’est notamment montré décisif lors de la double confrontation face à l’Inter en poules (victoires du Real 1-0 et 2-0) avec des arrêts déterminants. Le PSG devra donc se montrer efficaces et ne pas vendanger trop de situations.

Quelques incertitudes en défense

C’était le chantier principal du Real Madrid l’été dernier. Avec les départs des titulaires Raphaël Varane et Sergio Ramos, le club merengue devait trouver une nouvelle charnière centrale. Ainsi, David Alaba – arrivé libre de tout contrat en provenance du FC Bayern – est associé à Eder Militão en défense centrale. Une charnière qui donne satisfaction depuis le début de la saison. L’international autrichien dépanne même au poste de latéral gauche de temps en temps (utilisé à 4 reprises à ce poste). L’ancien du Bayern est même devenu un élément incontournable du onze de Carlo Ancelotti. Sur ses 31 matches disputés (2 buts et 4 passe décisives), le joueur de 29 ans a disputé 28 matches dans son intégralité. L’Autrichien possède notamment une belle relance, même s’il reste perfectible sur certaines phases défensives et notamment sur la concentration. Souvent décevant depuis son arrivée à ses débuts au Real Madrid, Eder Militão a pris une autre dimension cette saison. Le Brésilien a gagné en sérénité aux côtés de David Alaba et est devenu un titulaire indiscutable de la Casa Blanca. L’international auriverde a disputé l’intégralité des 32 matches qu’il a disputé.

Si la charnière centrale montre des signes de satisfaction au Real Madrid, les Parisiens peuvent profiter de la faiblesse aux postes des latéraux. En effet, avec l’incertitude qui plane autour de Ferland Mendy, le Real Madrid aura un déficit dans son couloir gauche. S’il est apte physiquement, le Français manquera de rythme, surtout qu’il a été régulièrement victime de rechute après une période de blessure. Ainsi, Marcelo – capitaine lors du match nul face à Villarreal – est l’une des solutions alternatives pour Carlo Ancelotti. Mais, le joueur de 33 ans n’est plus performant depuis quelques années et est souvent en difficulté sur le plan physique. De plus, le Brésilien a seulement participé à 10 matches toutes compétitions confondues (463 minutes) dont 2 en Champions League (30 minutes face au Shakhtar Donetsk et 30 minutes contre le Sheriff Tiraspol). Autres solutions possibles pour l’ancien coach parisien, un repositionnement du polyvalent Nacho au poste de latéral gauche (utilisé à 4 reprises dans cette position) ou de David Alaba. L’Espagnol a notamment occupé ce poste en C1 cette saison lors de la victoire face à l’Inter (1-0).

Dans le couloir droit de la défense, Daniel Carvajal est pressenti pour être titulaire, mais l’Espagnol est également sujet à de nombreux pépins physiques cette saison et n’affiche pas une condition physique optimale. Ainsi, Lucas Vasquez – ailier de formation – a plus souvent évolué à ce poste. Et sans surprise, les adversaires du Real profitent de cette faiblesse sur les côtés comme en atteste les dernières prestations du FC Barcelone en Supercoupe du Roi (3-2) ou plus récemment l’Athletic Bilbao en Coupe du Roi (0-2) et Villarreal (0-0) en championnat.

En tous les cas, les Parisiens devront profiter de cette fébrilité et appuyer dans ce secteur de jeu avec la vitesse de Kylian Mbappé, Nuno Mendes et Achraf Hakimi.