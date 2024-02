Depuis son arrivée au Paris Saint-Germain lors du mercato estival 2023 pour une somme substantielle de 80 millions d’euros, Gonçalo Ramos a été au cœur des discussions et des attentes des supporters parisiens. L’attaquant portugais était censé apporter sa touche personnelle et consolider l’arsenal offensif du club de la capitale. Cependant, son adaptation semble plus complexe que prévu, suscitant des interrogations sur son avenir au sein du club.

Deux titularisations sur les six premiers matches de l’année

Lorsque le PSG a acquis Ramos, les attentes étaient grandes. On espérait qu’il devienne rapidement un titulaire incontesté et un élément clé de l’équipe. Cependant, la réalité sur le terrain a été quelque peu différente. Bien que l’entraîneur Luis Enrique lui ait accordé du temps de jeu, alternant avec Randal Kolo Muani jusqu’à la fin de l’année 2023, Ramos a eu du mal à s’imposer de manière constante.

Depuis le début de l’année 2024, ses apparitions ont été plus sporadiques, avec seulement deux titularisations lors des six derniers matchs. Malgré cela, il a réussi à trouver le chemin des filets à deux reprises, démontrant son potentiel lors des rencontres contre Revel et Orléans. Cependant, ses prestations ont été limitées, avec seulement deux minutes de jeu contre Brest le 28 janvier dernier, et neuf minutes contre Strasbourg.

Quid de son venir ?

Cette situation soulève des questions légitimes sur le futur de Gonçalo Ramos au PSG. L’attaquant portugais ne parvient pas à gagner la confiance de l’entraîneur et à obtenir un temps de jeu régulier. D’autant plus qu’un nouveau trio fiable (Barcola, Mbappé, Dembélé) émerge. Et que Randal Kolo Muani et Marco Asensio sont préférés à l’ancien de Benfica. Si le Portugais venait à partir, le PSG risquerait de subir une perte financière compte tenu du montant élevé investi dans son recrutement.

Cependant, il est également important de noter que l’adaptation à un nouveau club et à un nouveau championnat peut prendre du temps, surtout pour un jeune joueur comme Gonçalo Ramos. Le PSG pourrait choisir de lui accorder plus de temps pour s’adapter et s’épanouir, en espérant qu’il parvienne finalement à justifier son prix d’achat et à devenir un élément essentiel de l’équipe.

Dans tous les cas, l’avenir de Ramos au PSG reste incertain. Sa capacité à relever le défi et à saisir les opportunités qui lui sont données déterminera en fin de compte la direction que prendra sa carrière dans la capitale française. À noter que cet article ne donne en aucun cas des informations sur l’avenir de Gonçalo Ramos. Ce n’est qu’une analyse de la part d’un journaliste de Canal Supporters.