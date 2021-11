Analyse CS – Joao Cancelo, l’homme fort de Pep Guardiola

Le PSG affronte ce soir Manchester City (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), dans le cadre de la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. En cas de victoire contre les Mancuniens, les Rouge & Bleu reprendraient la première place de son groupe et obtiendraient leur qualification en huitièmes de finale de la compétition. Ce choc ne sera pas un match facile et le club de la capitale devra se méfier de plusieurs joueurs de Man City, notamment de Joao Cancelo.

Des débuts difficiles dans l’ombre de Kyle Walker

Après un début de carrière au Benfica Lisbonne (2 matches), le latéral doit est prêté à Valence. Malgré 13 matches, le club espagnol l’achète définitivement pour 15 millions d’euros. En deux ans, il devient un titulaire indiscutable et réalise de très bonnes performances (78 matches, 4 buts, 9 passes décisives) qui lui permettent de connaître ses premières sélections avec le Portugal. Il attire aussi les convoitises des meilleures écuries européennes. Durant l’été 2017, il est prêté – sans option d’achat – à l’Inter Milan. Lors de son prêt au club milanais, il joue régulièrement (28 matches, 1 but et 4 passes décisives) mais il n’est pas conservé. Il revient donc à Valence mais pas pour longtemps puisqu’il retourne en Italie, mais cette fois-ci à la Juventus Turin. Il ne restera qu’un an (34 matches, 1 but et cinq passes décisives) avant de signer à Manchester City pour 60 millions d’euros. Malgré ce transfert onéreux, il reste dans l’ombre de Kyle Walker et ne dispute que 17 rencontres pour 13 titularisations en Premier League (33 matches toutes compétitions confondues, 1 but, 1 passe décisive). La saison suivante, il occupe plusieurs postes (latéral droit, latéral gauche, milieu de terrain). Une polyvalence qui plaît à Pep Guardiola qui n’hésite pas à en faire l’un de ses piliers depuis deux saisons.

La clé de voûte de l’équipe de Pep Guardiola

Depuis le dernier exercice, l’international portugais joue régulièrement dans le couloir gauche de la défense même s’il a un rôle hybride qui perturbe ses adversaires. Pour apporter le surnombre au milieu de terrain, Guardiola lui demande de rentrer dans le cœur du jeu plusieurs fois dans le match. Dans le détail, il se place derrière les deux milieux défensif pour leur permettre de se projeter et d’être une sécurité à la perte de balle. Mais il peut aussi très bien rester sur son côté gauche et profiter du fait que son partenaire au poste d’ailier rentre dans l’axe pour attaquer et adresser de très bon centre pour ses attaquants. Durablement installé dans un poste de latéral gauche, lui qui est un arrière droit de formation et qui n’avait joué qu’une trentaine de matches à gauche depuis le début de sa carrière, il est aujourd’hui très performant. Cette saison, il a été titulaire pratiquement à tous les matches de Manchester City (sauf lors des deux matches de Cup). Il est l’un des meilleurs joueurs du club mancunien et est pratiquement toujours décisif. Sa dernière grosse performance en date est son triplé de passe lors du match de Ligue des Champions contre Bruges lors de la quatrième journée de la phase de poules de la C1 (4-1). Le week-end dernier, il s’est de nouveau signalé avec une magnifique passe décisive de l’extérieur du pied de plus de 30 mètres pour Sterling. Depuis le début de la saison, il a participé à 18 matches pour 2 buts et 6 passes décisives.

Le PSG devra donc se méfier du défenseur Portugais, comme il avait pu le faire lors du match aller remporter de très belle manière le 28 septembre dernier. Pour vous, Joao Cancelo est-il le danger numéro 1 pour les Rouge & Bleu ? Vous pouvez en débattre dans les commentaires.

Statistiques de Joao Cancelo depuis le début de la saison

Premier League : 12 matches, 12 titularisations, 3 passes décisives, 1068 minutes, 3 cartons jaunes

Ligue des Champions : 4 matches, 4 titularisations, 2 buts, 360 minutes, 3 passes décisives, 1 carton jaune

Community Shield : 1 match, 1 titularisation, 90 minutes

Carabao Cup : 1 match, 0 titularisation, 45 minutes

18 matches joués (13 arrière gauche, 5 arrière droit)

Source : Transfermarkt