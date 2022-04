Il est de plus en plus apprécié par les grands clubs du football européen. À 22 ans, Darwin Nunez continue d’affoler les compteurs avec 31 buts et 3 passes décisives en 36 matches sous le maillot de Benfica cette saison. Avec de telles performances, l’Uruguayen risque d’atterrir dans un autre club l’année prochaine.

Selon les informations de The Athletic, le PSG, Manchester United et Chelsea seraient intéressés par la jeune pépite. Même si aucune offre n’a été formulée pour le moment, les dirigeants de Benfica attendent 70 millions d’euros sur la table. Pour mieux cerner le talent de Darwin Nunez, notre journaliste, Theodore Vives l’a analysé sous tous les angles. Une analyse à retrouver ci-dessous ainsi que sur sur notre chaîne YouTube. Bon visionnage ! Et n’oubliez pas de vous abonner, c’est important dans notre développement !