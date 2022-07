Depuis son arrivée sur le banc du PSG, les attentes sont nombreuses autour de Christophe Galtier, ses méthodes de travaille ainsi que ce qu’il souhaite mettre en place en Rouge & Bleu. Le club de la capitale, actuellement au Japon afin de parfaire sa préparation pour la saison 2022-2023, travaille quotidiennement avec son nouveau coach et son staff. Entre les automatismes, les schémas tactiques, le physique, les individualités ou encore la cohésion de groupe, le groupe de Christophe Galtier ne chôme pas au pays du Soleil-Levant.

Les premières indications

Sur les terrains d’entraînement de Tokyo, c’est plus de 13 000 supporters japonais qui ont eu la chance d’assister aux séances entraînements des joueurs du PSG, avec un par terre de journalistes présents également, les informations n’ont donc pas tardé à nous parvenir.

Ce qui a été affirmé : Christophe Galtier a mis en place deux systèmes de jeu en opposition, avec une équipe évoluant en 3-4-1-2 face à une autre équipe évoluant en 4-3-3. La deuxième est composée à majorité de joueurs n’ayant pas vocation à être titulaires à l’exception de Marco Verratti et Vitinha qui à tour de rôle ont complété le milieu à 3 de celle-ci.

Comme indiqué lors de sa conférence de presse de présentation le 4 juillet dernier, Christophe Galtier devrait évoluer cette saison dans un système à trois défenseurs. C’est donc un 3-4-1-2 qui est travaillé avec ce qui ressemble fortement à l’équipe type du PSG pour la saison 2022-2023. L’attaque est sans aucune surprise composée de Mbappé, Messi et Neymar. Elle est présentée avec le français axe gauche, le brésilien axe droit et enfin l’argentin en soutient un cran plus bas. Ce qu’il faudra observer avec attention, c’est les rôles attribués à chacun plutôt que le positionnement de départ, tant les permutations se multiplieront au cours de la saison, et même des matchs. Dans son édition du jour, le journal L’Equipe, avance que c’est bien Messi, qui jusque-là, occupe ce rôle dans le cœur du jeu, en position de numéro 10, là où beaucoup de supporters et observateurs attendent Neymar. Il est important également de souligner que rien n’est fixe, et que Christophe Galtier et son staff travaillent et réfléchissent activement.

Cependant, la MNM semble très complice en ce début de Japan Tour 2022, en dehors et bien évidemment sur le terrain. Messi, Neymar et Mbappé ont beaucoup combiné, sans forcer la relation entre eux. L’efficacité a primée face aux recherches constantes et peu utiles entre les trois. Du jeu en une touche, beaucoup de déplacements et des discussions tactiques en plein entraînement afin de parfaire les automatismes.

Discussion tactique entre Mbappé 🇫🇷 – Messi 🇦🇷 – Neymar 🇧🇷 lors de l'entraînement du #PSG



En défense, presque une évidence

Sur le plan défensif, l’équipe type a pu compter sur un trio Kimpembe, Marquinhos et Ramos. Le français axe gauche, l’espagnol axe droit et le brésilien entre les deux. Si les spéculations pouvaient naître autour de cette dernière position, c’est bien le capitaine qui devrait l’occuper, et non l’ancien du Real Madrid.

Sur les postes de couloirs, Nuno Mendes semble faire l’unanimité puisque le portugais a occupé le flanc gauche dans ce 3-4-1-2, avant de céder sa place à Juan Bernat selon L’Equipe. De l’autre côté, Achraf Hakimi a lui occupé le flanc droit, mais Eric-Junior Dina-Ebimbe a aussi été testé à ce poste pour des raisons encore inconnues. Cependant, il faut noter que dans l’autre équipe, évoluant en 4-3-3, le titi parisien a évolué au poste de latéral droit, ce qui peut signifier qu’il ne doit pas y avoir grand chose à conclure autour de lui, sachant que selon les derniers échos le joueur pourrait plier bagage lors de ce mercato estival.

Longtemps pointé du doigt comme le secteur défaillant du PSG, le milieu de terrain a lui eu le droit à un peu plus d’essayage de la part de Christophe Galtier. Un coup la paire Vitinha-Gueye et l’autre Verratti-Paredes. Le but étant visiblement d’amener une patte technique associée à un élément capable d’apporter un impact physique dans l’entrejeu. Il n’y a pas de quoi enterrer une future association Vitinha-Verratti, mais les essais effectués par le technicien français et son staff sont ceux-ci, pour le moment.

Des éléments à relever

Selon notre confrère présent sur place, Arthur Perrot, la seule recrue pour le moment avec le groupe de Christophe Galtier, Vitinha serait « entreprenant » et montrerait « de très belles choses« . Le journaliste de RMC Sport a également noté la « forte impression » que fait le titi Warren Zaire-Emery. Ce dernier a été utilisé en « joker » dans une opposition 6 vs 6 en fin de séance.

De son côté, Le Parisien avance une information concernant trois individualités : Keylor Navas, Leo Messi et … Thilo Kehrer. Ces éléments sortiraient du lot de part leur implication et la qualité affichée dès leur retour. A noter que, le défenseur allemand est malgré cela, placé sur la liste des joueurs transférables, et n’a évolué sur les pelouses d’entraînement de Tokyo qu’avec la deuxième équipe en 4-3-3 au côté d’Abdou Diallo.