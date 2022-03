Analyse CS – Monaco étouffe le PSG à tous les étages

Chaque semaine, Canal Supporters par son journaliste Valentin Devillaire, revient sur un fait tactique autour du PSG. Aujourd’hui, nous allons revenir sur le match qui a opposé l’AS Monaco au Paris Saint-Germain. Ces dernières semaines, Monaco est une équipe en cruel manque de confiance. Par ailleurs, la rencontre de cet après-midi a prouvé que l’ASM est encore vivant et surtout que les Rouge & Bleu sont toujours aussi décevants. Analyse tactique de cette opposition où les Parisiens se sont fait étouffer à tous les niveaux par les hommes de Philippe Clément (3-0).

Les Monégasques à l’assaut

Monaco l’a bien compris, pour gêner le Paris Saint-Germain cette saison, il faut avoir un bloc haut sur le terrain et maintenir une pression constante dans le camp adverse. Philippe Clément a certainement dû s’appuyer sur les matchs du PSG contre Nantes et le Real Madrid. Deux matchs où le club de la capitale a perdu pied quand son adversaire le presse avec intensité dans l’axe. Ce dimanche après-midi, et dès les premières minutes, la défense parisienne n’a cessé de paniquer face à la pression adverse. Les nombreuses maladresses techniques effectuées dans son propre camp ont découlé sur des actions très dangereuses pour Monaco. À la 10e minute par exemple, la perte de balle parisienne permet à Jean Lucas d’effectuer un raid solitaire avant de manquer le cadre face à Donnarumma.

Toutes les lignes de passes sont bloquées et les Parisiens ne trouvent presque aucune solution à la relance. Même Marquinhos n’arrive plus à se montrer bon dans cet exercice. Le premier but de l’ASM (25′) prouve la passivité maximale dont font preuve les joueurs parisiens, à l’instar du marquage défaillant de Presnel Kimpembe sur Wissam Ben Yedder. Après l’ouverture du score, les hommes de Mauricio Pochettino ont perdu le ballon dès l’engagement. Ça ne vous rappelle rien ? Le PSG est loin d’être guéri. Si les deux équipes se partageaient le cuir de manière équitable en première période, Monaco a su se procurer les actions les plus intéressantes. D’un côté, les Monégasques arrivent à trouver des espaces dans la défense du PSG, et de l’autre les Rouge & Bleu ont montré de l’inefficacité dans les transitions offensives.

Transition offensive invisible

Pour qu’une équipe se montre dangereuse offensivement, il faut que les transitions soit faites proprement. Or, le PSG a très rarement réussi ses premières passes à partir de son propre camp. Cela est dû à une succession de mauvais choix. Quand Neymar Jr doit fait un plat du pied pour lancer un de ses coéquipiers dans la profondeur, il choisit de faire un extérieur du pied qui ralentit toute l’action et permet donc à l’adversaire de reconstituer son bloc défensif. Quand le club de la capitale essaye de construire en phase offensive, l’équipe est coupée en deux. Ce qui pousse les défenseurs à trouver leurs coéquipiers sur des longs ballons, souvent mal réalisés. Si à la récupération du ballon la défense n’est pas structurée correctement, l’attaque n’est pas organisée de la meilleure des manières. Personne n’est à sa place et surtout personne n’accompagne le porteur du ballon.

Le PSG a certes eu la main sur la possession en seconde période, mais cela n’a pas empêché Kevin Volland de planter le deuxième but de la partie. Ce second but qui ressemble étrangement au premier inscrit quarante minutes plus tôt. Cette-fois c’est Marquinhos qui marque mal son adversaire. Pourquoi ne pas se mettre devant l’international allemand pour l’empêcher de frapper au but ? C’est une séquence inhabituelle de la part de notre capitaine, qui enchaîne les mauvaises performances depuis la déroute face au Real Madrid. En difficulté depuis plus d’un mois, d’attaque monegasque s’est relancé grâce au PSG. Après cette lourde défaite, on se demande limite comment le club de la capitale peut avoir autant d’avance sur le deuxième de Ligue 1...