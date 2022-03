Chaque semaine, Canal Supporters par son journaliste Valentin Devillaire, revient sur un fait tactique autour du PSG. Aujourd’hui, nous allons nous pencher sur le plan d’attaque du Real Madrid lors du match retour des 8es de finale de la Ligue des Champions face au PSG. À quelques jours de fouler la pelouse du Santiago Bernabeu, les Parisiens devront être armés défensivement, car cette confrontation ne sera pas la même que le match aller. En menant contre l’ogre madrilène (1-0), les hommes de Mauricio Pochettino ont pris une véritable option sur la qualification mais le risque de voir un Real Madrid offensif est très grand. Analyse.

La défense détermine l’attaque

Dans le football, bien attaquer, c’est savoir bien défendre. À l’aller, le Real Madrid n’a pas profité du talent de ses attaquants par un problème d’organisation défensive. La Maison Blanche avait aligné un bloc bas face au PSG et les hommes de Carlo Ancelotti n’ont effectué aucun pressing. Cette approche du match se justifiait par l’envie de surprendre les Parisiens en contre-attaque. Malheureusement pour eux, le PSG a réussi à bien utiliser le ballon en phase offensive. Au match retour, Ancelotti va revoir sa copie en proposant un tout autre Real Madrid. En phase défensive, il faudra s’attendre à plus d’intensité dans les courses avec des attaquants qui tenteront de mettre la pression sur la défense parisienne. L’objectif, chiper le ballon et couper les lignes de passe pour éviter de voir sa première ligne défensive brisée par la relance du PSG. Car oui, les attaquants sont les premiers défenseurs d’une équipe.

Le club de la capitale se retrouve vraiment en difficulté à la relance, lorsque l’adversaire le presse avec intensité dans l’axe et on a pu le constater contre Nantes. Pour ceux qui ont regardé les Madrilènes contre la Real Sociedad ce week-end, il faudra justement s’attendre à ce type de pression ce mercredi avec des joueurs qui pressent haut et qui ne font pas de cadeau à leur adversaire dans la relance. Tout ce processus défensif permettrait à la Maison Blanche d’attaquer à partir du camp adverse et donc d’exploiter les espaces dans les trente derniers mètres. Une tactique offensive complètement différente mais qui parait évidente après la piètre performance proposée contre le PSG il y a quelques semaines. Karim Benzema, Vinicius Jr et Asensio sont sur un nuage et leur laisser des espaces serait se tirer une balle dans le pied.

Le remède : Benzema

Avec son absence de quelques semaines avant le choc contre le PSG au match aller, les supporters madrilènes s’inquiétaient de ne pas voir leur star sur la pelouse lors de cette rencontre, tant son poids dans le jeu du Real Madrid est important. Sa présence au Parc des Princes était presque anecdotique mais sa titularisation lors des trois matchs qui ont suivi a été clinique (3 buts et 3 passes décisives). Le pénalty inscrit face à Remiro hier est son 20e but en Liga et avec son caviar offert à Modric, il empile désormais 100 passes décisives en Liga. Il devient le troisième meilleur passeur dans ce championnat au 21e siècle, derrière Lionel Messi (192) et Dani Alves (103). L’attaquant français n’en finit plus d’enchaîner les records et son influence sur un terrain est non négligeable.

La défense du PSG doit être consciente qu’une fois le ballon dans les pieds de Benzema, le match peut prendre une autre tournure. Mis à part le virtuose français, il y a ses soldats qui l’accompagnent au front : Vinicius Jr, Rodrygo et Asensio. Cette saison, ils sont devenus les électrons libres du joueur de 34 ans. Le match contre Alaves, juste après celui du PSG, en est le parfait exemple. S’il n’est pas buteur, Benzema sait aussi offrir et souvent dans les meilleures conditions. Sa passe décisive pour Vinicius, après une action collective monstrueuse, en témoigne. Certains piliers de la « Maison Blanche » ne seront pas présents face à Paris, comme Casemiro, Ferland Mendy, d’autres sont incertains comme Toni Kroos, mais l’attaque sera bien au complet. D’autant qu’avec huit buts inscrits sur les trois derniers matchs, elle est plus que jamais performante avant le grand choc de ce mercredi. Mauricio Pochettino et ses joueurs sont prévenus !