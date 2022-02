Analyse CS – Retour sur les 5 plus belles victoires du PSG en terre Lilloise

Chaque dimanche avant les rencontres du Paris Saint-Germain, Canal Supporters et notre journaliste Raphaël Hassine fait un point historique de la confrontation du jour. Aujourd’hui, place à Lille / PSG et les cinq plus belles victoires du club de la capitale.

Le PSG se déplace dans le nord de la France pour affronter le LOSC ce dimanche. Mauricio Pochettino et ses hommes ont déjà rencontré les Dogues à deux reprises cette saison. Défaite lors du Trophée des Champions à Tel Aviv (1-0) et victoire en Ligue 1 (2-1) au Parc des Princes. Les champions de France en titre sont actuellement 11ème du Championnat, un classement peu flatteur. Attention à ne pas prendre de haut cette équipe lilloise. Le club Rouge & Bleu est très souvent en difficulté face aux Dogues dans le Nord. On vous propose donc un voyage dans le temps à travers les plus belles victoires parisiennes face aux lillois à l’extérieur en Championnat. Spoiler alert : elles ne sont pas nombreuses !

Première victorieuse !

Le Paris Saint-Germain et le LOSC sont promus en Division 1 lors de la saison 1971-1972. Les deux clubs rejoignent l’élite du football français avec l’AS Monaco. Deux de ces trois clubs retrouveront l’échelon inférieur à l’issue de la saison (indice chez vous : ce n’est pas le Paris Saint-Germain). Le club de la capitale gagne le premier match de son histoire contre le LOSC Lille à l’extérieur (1-3). Les joueurs de Pierre Phélipon tout en rouge vêtus sont menés dès la 3ème minute de jeu. Alain Copé trompe la vigilance du gardien parisien sur un corner direct. Jean-Claude Bras, auteur d’un doublé, et Jean-Louis Léonetti offrent la victoire aux Rouge & Bleu. International français, Jean-Claude Bras dispute deux saisons avec le Paris Saint-Germain, il marque 21 buts en 60 matchs. Quelques mois auparavant, les Parisiens s’étaient imposés à domicile face aux Lillois à domicile (4-1) devant 10294 spectateurs. (réponse : le Paris Saint-Germain termine 16ème avec un bilan de 10 victoires, 10 matchs nuls et 18 défaites).

Victoire exceptionnelle

Le saviez-vous ? Le LOSC est la bête noire du Paris Saint-Germain. Après sa victoire inaugurale, le club de la capitale enchaîne 14 défaites et 4 matchs nuls contre Les Dogues à l’extérieur en Division 1. Les Lillois écrasent les Parisiens lors de la saison 1974-1975 (5-0). À l’exercice 1985-1986, les joueurs de Gérard Houiller s’inclinent au cours d’un match rejoué après un scénario ubuesque (2-0) et même une défaite concédée la saison du titre. Entre 1972 et 1993, un déplacement du PSG sur la pelouse du LOSC était synonyme de défaite (ou par miracle de match nul).

Vendredi 3 décembre 1993. 20ème journée du Championnat de France de Division 1. Ricardo sur le banc. Bernard Lama dans les cages. George Weah et David Ginola en attaque. Raí premier buteur. Xavier Gravelaine second buteur. Victoire. Fin de la malédiction nordique. David Ginola avait offert la victoire aux Rouge et Bleu au match aller au Parc des Princes (2-1).

Signée Jimmy Algerino !

Saison 1994-1995, le Paris Saint-Germain regoûte à la défaite sur la pelouse du LOSC (1-0). Est-ce le début d’une nouvelle série noire contre le club du département du Nord à l’extérieur ? Saison 1995-1996, les joueurs de Luis Fernandez ne parviennent pas à s’imposer à Lille (0-0). Cependant, ce point du match assure la première place au club parisien à la trêve hivernale (comment avons-nous pu perdre ce titre…). Saison 1996-1997, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Grimonprez-Jooris dans le cadre de la 35ème journée de Division 1. Beau maillot OPEL à col blanc. Jimmy Algerino inscrit l’unique but du match à la 14ème minute sur un centre de Didier Domi. En 178 matchs avec le PSG, le natif de Toulouse inscrit 9 buts toutes compétitions confondues. Le club de la capitale enchaîne avec un match nul contre les Girondins de Bordeaux (2-2), une défaite en finale de la Coupe des Coupes contre le FC Barcelone (1-0), une défaite contre l’Olympique de Marseille (1-0) et une victoire contre Strasbourg (2-1). Les joueurs de Ricardo et Joël Bats terminent dauphin de l’AS Monaco. De son côté, le LOSC est relégué en Division 2 avec 35 points.

Grazie Carlo !

Le saviez-vous ? Le LOSC est la bête noire du Paris Saint-Germain. Les Rouge et Bleu galèrent face aux Dogues à l’extérieur. Les trois victoires évoquées précédemment sont des gouttes d’eau dans un océan de défaites parisiennes dans le Nord. Huit défaites et quatre matchs nuls. Triste bilan. Entre la saison 2000-2001 et la saison 2011-2012, le Paris Saint-Germain ne gagne pas un match à l’extérieur contre Lille.

Carlo Ancelotti et ses joueurs mettent fin à cette terrible série le 2 septembre 2012 au Stade Pierre-Mauroy. Salvatore Sirigu garde les cages parisiennes. Le binôme Alex – Mamadou Sakho compose la défense centrale. Nenê remplace Javier Pastore à l’heure de jeu. Kévin Gameiro rejoint Zlatan Ibrahimovic en attaque pour les dix dernières minutes de jeu. Thiago Motta et Marco Verratti récoltent un carton jaune. 27 secondes de jeu suffisent à l’attaquant suédois pour tromper Mickaël Landreau. Aurélien Chedjou égalise quelques minutes plus tard. Les joueurs de Rudy Garcia encaissent un nouveau but du génie suédois. Victoire. Après trois matchs nuls contre le FC Lorient (2-2), l’AC Ajaccio (0-0), et les Girondins de Bordeaux (0-0), le Paris Saint-Germain remporte son premier match de la saison en Ligue 1 et remonte à la 8ème place.

Le chef d’œuvre de Lo Celso !

Miracle. Lors de la saison 2013-2014, le Paris Saint-Germain s’impose sur la pelouse du LOSC (1-3) grâce à des buts de Marquinhos, Lucas Moura et Blaise Matuidi. Le club de la capitale récolte trois points sur la pelouse lilloise lors de deux saisons consécutives pour la première fois de son histoire. Le rapport de force s’inverse sous l’ère QSI. Paris gagne enfin à Lille.

Sous les ordres de Unai Emery, le club de la capitale s’impose à domicile (3-1) et à l’extérieur (0-3). Le 3 février 2018, le Paris Saint-Germain se déplace au Stade Pierre-Mauroy. Les joueurs parisiens portent le désormais fameux maillot jaune. Le onze du coach espagnol a fière allure : un milieu technique Javier Pastore, Marco Verratti et Giovanni Lo Celso pour soutenir un trio offensif Neymar, Edinson Cavani et Angel Di Maria. En face, Christophe Galtier s’appuie sur un milieu solide : Ibrahim Amadou, Yves Bissouma et Thiago Mendes. Yuri Berchiche ouvre le score juste avant la mi-temps. Lass Diarra dispute ses premières minutes avec le maillot parisien en Ligue 1. L’international français entre en jeu à la place de Javier Pastore. Quelques minutes plus tard, Neymar marque le deuxième but parisien du pied droit. Le troisième but parisien est un chef-d’œuvre du génial argentin Giovanni Lo Celso. À revoir absolument en cette triste période pour le football parisien.

Conclusion

Jamais simple de gagner sur la pelouse du LOSC pour le Paris Saint-Germain. Le club francilien perd honteusement lors de la saison 2018-2019 (5-1) avant de laver cet affront la saison suivante (0-2) grâce à un doublé de Neymar. Les deux équipes se séparent sur un match nul lors de la saison (0-0) lors d’un match marqué par un tacle héroïque de Presnel Kimpembe.

Les hommes de Mauricio Pochettino ont dérapé sur le premier virage en direction du Real Madrid. Espérons que notre coach reprenne le contrôle du volant de sa Ferrari. Évitons le crash contre le mur lillois.