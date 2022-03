Comme avant chaque rencontre, notre journaliste Raphaël Hassine partage son top 5 historique de l’affiche du jour. Ce samedi, le PSG voyage dans le sud de la France pour affronter l’OGC Nice dans le cadre de la 27ème journée de Ligue 1. Privé de Kylian Mbappé, le club de la capitale doit prendre sa revanche face aux Aiglons quelques semaines après son élimination prématurée en Coupe de France. Cette rencontre sera la 80e entre les deux équipes toutes compétitions confondues.

Jean-Michel Larqué, CSC et ventre mou !

1977-1978 : OGC Nice 2 – 3 Paris Saint-Germain ( François Brisson, 20e, Ascery, 28e CSC, Bjeković, 43e ; Philippe Redon, 80e, Thierry Morin, 81e contre son camp)

Le Paris Saint-Germain affronte l’OGC Nice pour la première fois de son histoire lors de la saison 1971-1972 en Championnat de France de Division 1. Après un match nul (1-1) à domicile lors de la 6ème journée, les joueurs du club de la capitale ne parviennent pas à s’imposer à l’extérieur (1-1) lors de la 24e journée. Les supporters Rouge et Bleu devront attendre la saison 1977-1978 pour célébrer une victoire contre Les Aiglons à l’extérieur ! Au match aller, les joueurs de Jean-Michel Larqué s’inclinent lourdement devant les 40.264 supporters du Parc des Princes (0-3). Le milieu de terrain français, Roger Jouve, ouvre le score à la 12ème minute de jeu. L’avant-centre yougoslave, Nenad Bjeković, marque le deuxième but niçois, son compatriote Josip Katalinski enterre les espoirs parisiens quelques minutes après l’heure de jeu. Carlos Bianchi et Mustapha Dahleb restent muets pendant cette rencontre, pire encore l’Argentin échoue face à Christian Peyron sur penalty (même les plus grands ratent des penaltys, à bon entendeur salut !).

Quelques mois plus tard, le Paris Saint-Germain se déplace revanchard sur la pelouse du Stade du Ray. Les joueurs parisiens arborent un magnifique maillot blanc à col rouge et bleu devant les 6.462 supporters présents pour la rencontre. Jean-Michel Larqué titularise Daniel Bernard au poste de gardien de but. Jean-Marc Pilorget, François M’Pelé et Carlos Bianchi sont également titulaires. Le club francilien ouvre le score dès la 20ème minute : François Brisson trompe Dominique Baratelli sur un centre de François M’Pelé. Cette rencontre sera marquée par deux CSC : le premier de Juan Pedro Ascery qui permet au Paris Saint-Germain de mener 0-2 et le second de Thierry Morin qui offre un espoir aux Niçois d’égaliser en fin de rencontre. Paris gagne à Nice (2-3) pour la première fois de son histoire (Mazal tov !). Le club de la capitale termine la saison à la onzième place avec 36 points et un bilan de 14 victoires, 8 matchs nuls et 16 défaites. L’OGC Nice récolte 41 points et se classe huitième.

De l’amour pour Raì !

1994-1995 : OGC Nice 0 – 4 Paris Saint-Germain (Raí, 20′, George Weah, 31′ ; Raí, 68′, Pascal Nouma, 70′)

Entre les saisons 1977-1978 et 1994-1995, le Paris Saint-Germain se déplace à dix reprises au Stade du Ray en Championnat de France pour un bilan de 2 victoires, 5 matchs nuls et 3 défaites. Les Rouge et Bleu s’inclinent honteusement (3-0) lors de la saison 1979-1980. Quelques années plus tard, les deux équipes se quittent après un match nul spectaculaire (3-3) en ouverture de la saison 1989-1990. Ce match est marqué par un doublé de l’Argentin, Gabriel Caldéron (23 buts en 113 matchs avec le maillot parisien entre 1987-1988 et 1989-1990), et les expulsions du niçois, Fabien Piveteau, et du parisien, Liazid Sandjak.

19 octobre 1994. Le Paris Saint-Germain bat le Dynamo Kiev à l’extérieur (1-2) dans le cadre de la troisième journée de la phase de groupes de la Ligue des Champions. Les joueurs de Luis Fernandez réalisent un parcours parfait : victoire à domicile contre le Bayern Munich (2-0) et victoire à l’extérieur face au Spartak Moscou (1-2). 22 octobre 1994. Le Paris Saint-Germain écrase l’OGC Nice à l’extérieur grâce à un doublé de Raí, un but de George Weah et un but de Pascal Nouma (0-4) : la plus large victoire parisienne en terre niçoise ! Au Parc des Princes, les Rouge et Bleu obtiennent leur plus beau succès face au Gym lors de la saison 1996-1997 (5-0) avec un quadruplé de Patrice Loko et un but de Benoît Cauet.

Souvenir d’une belle saison parisienne avant QSI !

2010-2011 : OGC Nice 0 – 3 Paris Saint-Germain (Ludovic Giuly, 24′, Guillaume Hoarau, 44′ ; Sylvain Armand, 74′)

Antoine Kombouaré aligne son traditionnel 4-4-2 pour ce déplacement au Stade du Ray avec une ligne défensive Siaka Tiéné, Mamadou Sakho, Sylvain Armand et Christophe Jallet. Le milieu de terrain parisien est composé de la paire Clément Chantôme – Claude Makelele. Les géniaux Nenê et Ludovic Giuly animent les couloirs et soutiennent le binôme Guillaume Hoarau et Mevlüt Erding dans l’axe. En cas de victoire face à l’OGC Nice, le club parisien remonterait à la troisième du classement. Quelques jours avant ce match, le Paris Saint-Germain a fait match nul (2-2) face au BATE Borisov en seizième de finale aller de la Ligue Europa.

Mamadou Sakho et ses coéquipiers avaient quitté le Parc des Princes avec un point lors du match aller face aux Aiglons (0-0). De plus, la dernière victoire parisienne sur la pelouse de l’OGC Nice date de la saison 2003-2004 (1-2) avec des buts de José-Karl Pierre-Fanfan et Juan Pablo Sorin (victoire arrachée dans les dernières minutes à dix contre onze). Ludovic Giuly marque le premier but du match de la tête (oui oui de la tête) à la 24ème minute de jeu ! Quelques secondes avant la mi-temps, Guillaume Hoarau inscrit le deuxième but parisien suite à un centre magnifique du brésilien Nenê. Au retour des vestiaires, Éric Roy fait entrer en jeu l’ancien parisien Danijel Ljuboja. Le dernier but parisien est l’œuvre du défenseur français Sylvain Armand qui reprend une frappe de Nenê repoussée par le gardien niçois. La fin de rencontre est marquée par l’expulsion du défenseur niçois Drissa Diakité. Quelques jours plus tard, les Parisiens célèbreront leur qualification pour les huitièmes de la finale de la Ligue Europa après un match nul (0-0) contre le BATE Borisov.

Zlatan Ibrahimovic remporte la bataille des Suédois !

2015-2016 : OGC Nice 0 – 3 Paris Saint-Germain (Edinson Cavani, 35′, Zlatan Ibrahimović, 44′ & 61′)

Après sa belle victoire de la saison 2010-2011, le Paris Saint-Germain n’enclenche pas une série victorieuse avec un match nul (0-0) en terre niçoise la saison suivante. Le club francilien s’incline ensuite par un but d’écart lors de l’exercice 2012-2013 (2-1) face aux hommes de Claude Puel : Eric Bauthéac et Valentin Eysseric marquent les buts niçois, Zlatan Ibrahimovic est l’auteur de l’unique but parisien. Les Rouge et Bleu enchaînent ensuite deux victoires lors des saisons 2013-2014 (0-1) et 2014-2015 (1-3).

Laurent Blanc et ses joueurs voyagent dans le Sud de la France pour affronter l’OGC Nice le 4 décembre 2015. Le Paris Saint-Germain martyrise la Ligue 1 : 16 matchs, 13 victoires et 3 matchs nuls. Seul le Real Madrid de Cristiano Ronaldo, Isco et Jesé (lol) a battu le club de la capitale française à ce stade de la saison (1-0). L’entraîneur parisien aligne un 4-3-3 (surprenant hein ?) avec Thiago Motta, Blaise Matuidi et Benjamin Stambouli au milieu de terrain. L’attaque parisienne est composée de Zlatan Ibrahimovic dans l’axe et Angel Di Maria / Edinson Cavani sur les côtés. En face, Claude Puel renforce sa défense avec un 5-3-2 et un trio Paul Baysse – Mathieu Bodmer – Maxime Le Marchand dans l’axe. Le milieu de terrain niçois est séduisant avec Vincent Koziello, Jean Michaël Seri et Nampalys Mendy. Enfin, le binôme Hatem Ben Arfa – Valère Germain est titulaire en attaque. Le plan de jeu séduisant de Claude Puel tombe à l’eau dès la 35ème minute : but de l’attaquant parisien Edinson Cavani ! Le club de la capitale obtient un penalty quelques minutes plus tard suite à une faute de Niklas Hult sur Zlatan Ibrahimovic. L’international suédois provoque l’expulsion de son compatriote et se fait justice lui-même (0-2). Le numéro 10 parisien inscrit à l’heure de jeu son douzième but de la saison sur la sixième passe décisive de la saison de l’Argentin Angel Di Maria (0-3). Ce Paris Saint-Germain était trop fort.

Que ferions-nous sans toi Ô Kylian Mbappé ?

2020-2021 : OGC Nice 0 – 3 Paris Saint-Germain (Mbappé, 38’ , Marquinhos, 45’ + 1 , Marquinhos, 66’)

Le Paris Saint-Germain rate son début de saison 2020-2021. Thomas Tuchel est privé de nombreux cadres de son effectif à cause de la Covid-19 et d’un calendrier de Ligue 1 inadapté au Final 8. Les Rouge et Bleu s’inclinent contre le RC Lens (1-0) puis contre l’Olympique de Marseille (0-1). Les supporters parisiens retrouvent légèrement le sourire suite à la victoire contre le FC Metz (1-0). Cependant, la saison est vraiment lancée contre l’OGC Nice et le retour de Kylian Mbappé sur le terrain. L’attaquant français est titulaire pour la première fois de la saison en Ligue 1 aux côtés de l’Argentin, Mauro Icardi. L’entraîneur allemand opte pour le binôme Marco Verratti / Gana Gueye au milieu de terrain et fait confiance à Mitchel Bakker sur le côté gauche de la défense. Côté niçois, Patrick Vieira fait confiance à Amine Gouiri et Rony Lopes en attaque.

Kylian Mbappé provoque un penalty à la 36ème minute de jeu. Le champion du monde français transforme ce coup de pied arrêté et donne l’avantage à son équipe. Peu avant la mi-temps, Angel Di Maria marque le deuxième but parisien suite à une belle action de Kylian Mbappé. Le club de la capitale douche les espoirs niçois après l’heure de jeu grâce à un but de la tête de l’immense Marquinhos sur un coup franc d’Ángel Di María. Les jeunes Colin Dagba et Bandiougou Fadiga participent à la fête en fin de match. Quelques mois plus tard, le club parisien confirmera sa belle forme face aux Niçois avec une victoire au Parc des Princes (2-1).

Conclusion

Quelques jours avant le choc contre le Real Madrid, le Paris Saint-Germain doit rentrer de Nice avec les trois points et sans blessés. Amen.