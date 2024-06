Le PSG veut se montrer actif durant ce mercato estival et compte bien recruter des défenseurs de haut niveau. La piste Lutsharel Geertruida est revenue ces dernières heures et semble être concrète. Mais quel est son profil ? Est-il Luis Enrique compatible ? Sera-t-il un vrai plus pour le PSG ? Analyse.

Le secteur défensif du PSG est en plein chantier. Entre la saison très décevante de Milan Skriniar, la grave blessure de Lucas Hernandez, l’inexpérience de Lucas Beraldo et la difficulté de Presnel Kimpembe à retrouver la compétition, les failles de ce compartiment de jeu sont nombreuses et pourraient pousser les dirigeants parisiens à recruter pour se renforcer. Si la priorité semblait être Leny Yoro (qui préférerait le Real Madrid), le club de la capitale semble désormais plus chaud que jamais sur la piste menant au défenseur néerlandais, Lutsharel Geertruida. Selon Fabrizio Romano, Paris souhaite avancer rapidement sur les conditions personnelles avec le joueur qui suscite l’intérêt de clubs de Premier League. Le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, affirme aussi que Lutsharel est très réceptif à l’intérêt parisien, mais qu’il décidera de son futur après l’Euro. Un nom peu connu du grand public, Canal Supporters vous livre donc son analyse avec la contribution de Data’Scout.

Un profil atypique

Lutsharel Geertruida, défenseur néerlandais de 23 ans pour 1m84, peut jouer à plusieurs positions, principalement comme défenseur central ou arrière droit, ce qui lui permet d’apporter de la flexibilité à son équipe. Cette polyvalence est précieuse pour les entraîneurs comme Luis Enrique, qui peuvent l’utiliser à différents postes selon les besoins tactiques. Très peu d’interventions défensives à son actif et de duels disputés… mais dès qu’il s’engage, c’est une réussite avec un gros pourcentage à son actif (61% de tacles réussis). Le numéro 4 du Feyenoord utilise bien son physique robuste pour gagner des ballons et pour bloquer les attaques adverses, en témoigne ses tacles salvateurs dans sa propre surface. Sa capacité à lire le jeu et à anticiper les mouvements adverses est une de ses forces. Cela lui permet d’effectuer des interceptions et de couper les lignes de passe. En tant qu’arrière droit, il a la capacité de monter et de participer aux phases offensives (8 buts et 5 passes décisives en 41 matchs toutes compétitions confondues), mais pas en tant que latéral pur ! En fonction de la phase de jeu, son rôle est celui d’un troisième central ou d’un milieu de double pivot. Il est capable de délivrer des centres précis et de contribuer à la construction du jeu depuis l’arrière, mais seulement une faible proportion de ses passes sont vers l’avant ou ont pour but de créer un avantage en attaque. Il assure la possession et participe pleinement à la relance.

Lutsharel possède aussi une technique de passe excellente et un contrôle de balle fiable, il sait jouer simple et rapidement, ce qui lui permet de contribuer efficacement au jeu de possession de son équipe. Niveau précision des passes, c’est exceptionnel. Il est proche des sommets dans chaque type de passe (94% passes courtes réussies ; 91% passes moyennes réussies ; 64% passes longues réussies) et peut jouer sous pression sans aucun soucis. Sa condition physique couplée à sa vitesse décente, lui permettent de couvrir beaucoup de terrain et de revenir rapidement en position défensive après des montées offensives. Côté point négatif, on peut citer une certaine passivité de sa part au niveau défensif, mais rien de bien alarmant.

Selon Data’Scout, Geertruida est un latéral au profil très différent d’Achraf Hakimi et un central au profil proche de Marquinhos. Tactiquement, son arrivée au PSG ferait sens pour libérer Nuno Mendes offensivement, tout en doublant, voire triplant le poste de central droit. C’est un jeune joueur très intéressant qui pourrait apporter sa pierre angulaire au projet Rouge & Bleu. Sous contrat jusqu’en 2025, il est estimé à 32M€ par TransferMarkt. Selon-vous, Lutsharel Geertruida est-il une bonne recrue pour le Paris Saint-Germain et un bon remplacement au départ (annoncé) de Nordi Mukiele ? À vos réponses dans les commentaires.