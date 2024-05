Analyse : Qui est Matvey Safonov, nouveau gardien du PSG ?

Le PSG a bouclé sa première recrue du mercato estival 2024. Une signature surprise, puisqu’il s’agit du gardien russe Matvey Safonov. Canal Supporters vous propose une analyse approfondie sur son profil.

Gianluigi Donnarumma indiscutable ? Pas si sûr. En tout cas, le PSG s’est mis en quête d’un gardien de but pour concurrencer le portier italien, étant donné qu’Arnau Tenas, débarqué libre l’été dernier, n’offrirait pas une rivalité suffisante au numéro 1 parisien. Depuis, une piste pour le moins surprenante est régulièrement cité dans la presse : Matvey Safonov. Le Russe devrait bel et bien s’engager au PSG, et était d’ailleurs présent dans la capitale ce mardi pour y passer sa visite médicale. Avec son recrutement, Paris veut mettre pression sur « Gigio » et ainsi renforcer l’effectif.

Un profil attractif

Matvey Safonov est un jeune homme de 25 ans, né le 25 février 1999 à Krasnodar, en Russie. Il a commencé sa carrière professionnelle avec le FK Krasnodar, le club de sa ville natale, dont il a rejoint l’académie en 2009. Après avoir progressé à travers les équipes de jeunes, il a fait ses débuts en équipe première en 2017. Depuis, il s’est établi comme le gardien de but titulaire, devenant même capitaine de son club. Ses bonnes performances lui ont permis, depuis 2021, de s’ouvrir les portes de la sélection nationale russe. Le numéro 39 est souvent mentionné comme l’un des talents les plus brillants de sa génération en Russie, et son avenir semble prometteur.

Selon Sasha – Football Scout sur X, Matvey Safonov est un gardien impressionnant doté de réflexes extraordinaires, particulièrement habile sur sa ligne. Du fait de son mètre 92 et de sa légèreté corporelle, le portier est doté d’une grande capacité de détente ainsi que d’une agilité remarquable. Il possède une qualité certaine dans les duels en un contre un. Cependant, quelques faiblesses peuvent être à souligner dans la gestion des corners et des centres dans sa carrière, un défaut qu’il aurait corriger cette saison.

Le portier dispose d’un point fort exceptionnel : ses relances à la main. Il peut créer des transitions rapides et donner le rythme de l’attaque à son équipe avec ses distributions lointaines. Le Russe est capable d’envoyer le ballon au milieu de terrain sans soucis, dans des zones où des différences peuvent être faites. En effet, Matvey Safonov est doté d’un bon QI Footballistique, ce qui lui permet d’être utile au jeu de son équipe dans ses relances. Statistique impressionnante : il a réalisé plus de 500 arrêts depuis le début de sa carrière et a encaissé 167 buts, soit un pourcentage d’arrêts de 75 % ! Exceptionnel, d’autant plus que la plupart des tirs auxquels il fait face proviennent de l’intérieur de sa surface.

Au-delà d’être un bon gardien, Safonov est aussi un excellent leader. Déjà capitaine de son club en catégorie jeune, il est clairement capable de porter une défense. Il possède aussi un très haut niveau de conscience positionnelle, et n’hésite pas à plonger dans les pieds de l’adversaire pour lui donner le moins d’espace possible.

Distribution by hand



Matvey is a highly useful goalkeeper in transitions, capable of swiftly launching counter-attacks and making a difference with his distributions, especially his throws. He possesses a good football IQ, enabling him to make sound decisions in distribution.… pic.twitter.com/5OloWe2x9J — Sasha – Football Scout (@FootballScoutR) May 24, 2024 X : @FootballScoutR

« Il peut prétendre à être titulaire un jour »

Charles Kaboré, a partagé le terrain à 18 reprises avec Matvey Safonov à Krasnodar. Le Burkinabé a accordé une interview élogieuse à RMC Sport, dans laquelle des points cruciaux sont évoqués : le jeu au pied et les sorties aériennes, deux lacunes présentes dans le jeu de Gianluigi Donnarumma.

Quelles sont ses caractéristiques ?

« Il prend beaucoup de risques au pied car à Krasnodar, on ressortait vraiment le ballon de derrière et lui sait le faire très bien. Il a de bonnes relances et même s’il y a parfois des risques à prendre, il les prenait car il est audacieux. A Krasnodar notre jeu était beaucoup basé sur les sorties de balle et il s’affirmait là-dedans. Il prend les bons risques au bon moment. Il est aussi bon sur la ligne. Il est très fort. Il anticipe bien et il sait sortir car on défendait haut, on pressait haut. »

Qu’en est-il des sorties aériennes, un des points faibles de Donnarumma ?

« Les gardiens font parfois quelques erreurs. Cela arrivera forcément et je ne veux pas critiquer Donnarumma car il y a de la pression à Paris. Mais Safonov y va lors des sorties aériennes, il prend les risques il va chercher les ballons, à la Lloris. Il ne reste pas sur sa ligne. Même dans les pieds il sort, il n’a pas de limites. Il a progressé car il a rejoint l’équipe nationale (13 sélections). C’est un très bon choix pour Paris et il peut vraiment prétendre à être un titulaire. Comme c’est le capitaine et que Krasnodar joue le titre (2e), c’est qu’il y est pour beaucoup. »

Charles, comment pouvez-vous nous décrire Matvey Safonov ?

« C’est un bon gars et un très, très bon gardien. Il était à l’académie quand j’étais là-bas (au FK Krasnodar) et il venait de temps en temps pour compléter les séances d’entrainement lors des mises en place, au départ. Et il a vite impressionné, il n’a pas mis beaucoup de temps à rejoindre le groupe professionnel. Dès qu’il est arrivé, la concurrence était rude. Lui a su s’affirmer par sa personnalité et ses entraînements. Il n’a pas peur de sortir le ballon au pied, il faisait des parades instantanées. Je pense que les recruteurs de Paris ont l’oeil. C’est un très bon gardien et il peut prétendre à être titulaire un jour.«

Quel est son caractère ?

« C’est quelqu’un de sage, pas extravagant, tranquille. Il respecte beaucoup, il était timide et ne se mêlait jamais de nos conversations. Il y avait un coin pour les joueurs du centre et un autre pour les joueurs confirmés. Et il se mettait dans son coin et ne parlait que très peu. C’est quelqu’un de tranquille, je ne l’ai jamais vu s’embrouiller. C’est un choix porté sur la qualité joueur et sa personnalité. Il n’est pas capitaine pour rien. C’est le leader d’une équipe qui joue les premiers rôles en Russie. Il joue très régulièrement. Près de 220 matchs (175) avec Krasnodar, ce n’est pas rien.«

Mais il y a un cap à franchir pour s’affirmer comme titulaire en France…

« L’avenir nous le dira, aujourd’hui je le dis car j’ai confiance en lui, je sais comment il est. Il nous a sauvés beaucoup de fois, il pouvait sortir des face-à-face, c’était impressionnant. Le championnat russe a un bon niveau, il faut être là-bas pour le voir. On a battu des bonnes équipes européennes. Il faut donner de la valeur à ce championnat.«