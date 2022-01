En ce début d’année, Canal Supporters vous propose une toute nouvelle rubrique, celle de la tactique. Tous les dimanches, nous reviendrons sur un fait tactique autour du Paris Saint-Germain. Hier soir, la rencontre face à Brest au Parc des Princes s’est ponctuée par une victoire parisienne (2-0). Lors de ce match, plusieurs joueurs parisiens se sont illustrés par de bonnes prestations. C’est le cas du latéral gauche Nuno Mendes, qui a joué un rôle important dans la victoire de son équipe. Arrivé l’été dernier dans la capitale, il confirme sa montée en puissance au PSG. Analyse.

Sa montée en puissance

Lors de son arrivée chez les Rouge & Bleu, le PSG était conscient du potentiel du jeune latéral gauche. Depuis le début de la saison, le Portugais tente de trouver ses marques. Le Paris Saint-Germain est son premier grand club européen et au vue de son jeune âge (19 ans), l’indulgence est de mise concernant ses performances. Lors des dernières rencontres disputées, Nuno Mendes montre que le club de la capitale ne s’est pas trompé. Alors qu’il a montré du déchet dans son jeu, l’ancien joueur du Sporting affiche désormais une plus grande sérénité dans ses prises de décisions. Auteur d’un bon match contre Brest, le défenseur met tout en œuvre pour pousser le club à débourser les 40 millions d’euros de son option d’achat auprès du Sporting. Son profil de créateur et de passeur pèse sur les défenses et il l’a encore montré hier soir.

Une prestation XXL contre Brest

Face à Brest, Nuno Mendes a prouvé encore une fois qu’il était un joueur extrêmement offensif malgré son poste. Doté d’un fort potentiel physique, on l’a aussi vu multiplier les efforts sur son côté gauche. Dans les passes, le joueur de 19 ans s’adapte à toutes les situations, que ce soit en jeu long ou en jeu court. Il a été très actif dans son couloir avec 89 ballons touchés et 62 passes tentées pour 94% réussies. Nuno Mendes a un important bagage technique et il l’a prouvé lors de son duel face à Ronaël Pierre-Gabriel. Ce duel entre les deux joueurs, disputé à la 53e, a permis à Thilo Kehrer d’inscrire le deuxième but de la rencontre. C’est donc la deuxième passe décisive du Portugais en trois rencontres. Il a donc une forte capacité à éliminer son vis-à-vis et présente un danger majeur pour l’équipe adverse. Le joueur doit tout de même s’améliorer dans le jeu sans ballon. En difficulté pour trouver les espaces et la profondeur, Nuno Mendes brille tout particulièrement balle au pied. Son intelligence de jeu, sa qualité à casser des lignes grâce à ses passes (comme lors de sa première face à Lyon) ou encore son pouvoir d’accélération exceptionnel (voir son entrée en jeu contre Bruges en C1) font de lui un défenseur de moins de 20 ans très prometteur. Sur ce qu’on a pu voir lors de ces premiers mois dans la capitale, il semble évident qu’une position en piston pourrait lui être bénéfique dans ce PSG.

Nuno Mendes en piston ?

Peu importe le système aligné par Mauricio Pochettino, Nuno Mendes est toujours positionné assez haut sur le terrain. C’est notamment le cas d’Achraf Hakimi. Au départ, on avait du mal à imaginer le Portugais dans une défense à quatre. Mais depuis le début de la saison, il a pris l’habitude d’évoluer dans un tel schéma. Très actif sur son côté gauche, Nuno Mendes pourrait avoir encore plus d’impact dans un système en 3-5-2. Lors de son passage au Sporting Lisbonne, il a évolué en tant que piston gauche. C’est un joueur qui a du coffre et qui peut donc effectuer les allers-retours en attaque et en défense. Avec un tel système, l’absence d’un ailier gauche pourrait lui permettre d’exploiter les espaces devant lui et user de ses qualités de centreur. C’est un vrai élément dans l’armada offensive du Paris Saint-Germain. Il n’y a aucun doute, Nuno Mendes est bien le latéral gauche titulaire du PSG et il le restera sûrement longtemps.