Ancelotti n’a pas besoin de Mbappé dans son effectif

On n’apprend pas au vieux singe à faire la grimace. Ce n’est pas à un canard qu’on apprend à nager… Carlo Ancelotti est expérimenté et sait gérer les questions relatives à Kylian Mbappé, le rêve merengue, alors qu’il reste neuf jours de mercato. Interrogé en conférence de presse sur le dossier de l’attaquant du PSG, l’entraîneur du Real Madrid a encore une fois insisté sur sa satisfaction en termes d’effectif. “Je me fiche de ce qui va se passer dans les prochains jours car mon effectif est très fort”, a lancé le technicien italien. “Cette équipe peut concourir pour tout. Nous avons beaucoup des meilleurs joueurs, je ne peux pas tous les citer. C’est plein de stars. L’engagement est total. Et les titres se gagnent quand la star travaille pour l’équipe.”