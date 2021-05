Ancelotti ne s’opposera pas à un transfert de Kean

Moise Kean a rejoint le PSG l’été dernier sous la forme d’un prêt sans option d’achat en provenance d’Everton. L’attaquant italien (21 ans) revit à Paris (41 matches, 17 buts, 1 passe décisive toutes compétitions confondues) et aimerait poursuivre l’aventure au sein des Rouge & Bleu. Everton ne serait pas contre une vente, mais réclamerait 50 millions d’euros. Une chose est sûre, Carlo Ancelotti – entraîneur des Toffees – ne s’opposera pas au départ de son compatriote si c’est ce qu’il veut. “S’il veut rester à Paris, la seule issue est de trouver un accord. Je ne veux pas de joueurs malheureux ici et s’il y a des joueurs qui ne sont pas heureux de rester ici, ils peuvent demander à partir“, indique l’ancien coach parisien (2011-2013) dans une interview accordée au Daily Mail. “Il n’y a aucun problème. Je veux des joueurs qui sont heureux et qui veulent rester à Everton et sentir qu’ils font partie de ce projet. Il n’y a aucun joueur que je peux forcer à rester ici.”