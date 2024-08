Ancien : Edouard Michut libre de tout contrat, le PSG lésé

En plein mercato estival, Edouard Michut, ancien du PSG, se retrouve libre de tout contrat après avoir mis fin à son aventure avec le club turc de Demirspor. Une opération qui n’arrange pas les affaires du PSG.

Alors que les transactions se font et le marché des transferts bat son plein, d’autres se défont. C’est le cas pour l’ancien du PSG qu’est Edouard Michut. Le titi parisien, jusqu’ici sous contrat avec l’Adana Demirspor en Turquie, se retrouve libre de tout contrat. En effet, selon RMC Sport, le club de Süper Lig accuse des retards de paiements importants et a donc libéré le milieu de terrain formé au Paris Saint-Germain. Ce dernier a fait valoir ses droits auprès de la FIFA en s’appuyant sur l’article 14 du code de la plus haute instance du football. Une démarche qui a fixé une deadline ce mardi à 00h00 au club de l’Adana Demirspor afin de régler la situation. Cette dernière, inchangée, a tout simplement cassé le contrat d’Edouard Michut, et fait de lui un joueur libre de tout contrat, et sur le marché des transferts. A 21 ans et toujours selon RMC Sport, le titi parisien serait sur les tablettes de plusieurs clubs en Série A, et d’un club d’un autre championnat, dont l’identité n’as pas encore filtré, mais qui serait le plus insistant pour recruter le milieu de terrain français. En revanche, concernant le Paris Saint-Germain, l’avenir d’Edouard Michut est désormais moins intéressant financièrement. Si le club d’Adana Demirspor avait accepté d’intégrer une clause de pourcentage à la revente à hauteur de 25% en faveur du club de la capitale, cette dernière, contrat rompu, est désormais nulle.