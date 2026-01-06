Logo psg

Ancien entraîneur du PSG, Robert Vicot nous a quittés

Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 janvier 2026

En ce mardi 6 janvier 2026, le PSG est en deuil. Robert Vicot, entraîneur du PSG pendant trois ans (1972-1975), est décédé à l’âge de 94 ans.

Créé en 1970, le PSG a eu de nombreux entraîneurs sur son banc. Ce mardi, le club de la capitale a annoncé la mort de son entraîneur entre 1972 et 1975 (66 victoires, 33 nuls et 33 défaites), Robert Vicot. Ce dernier s’est éteint ce mardi à l’âge de 94 ans, en Corse, à L’Île-Rousse. Dans son communiqué, le PSG indique : « Qu’en 1972, alors qu’il a fait ses preuves avec les Juniors qui ont atteint les demi-finales de la Coupe Gambardella, il devient tout naturellement l’entraîneur du Paris Saint-Germain après la scission et fait monter le club en Division 2. Avant de former un redoutable tandem avec Justo Fontaine pour une saison 1973-1974 qui s’achève par l’accession en D1 après des barrages victorieux contre Valenciennes. »

PSG – Nasser al-Khelaïfi rend hommage à Jean-Louis Gasset
canalsupporters.com

Il a entraîné pendant trois ans l’équipe première du PSG

Le PSG poursuit : « Robert Vicot poursuit sa mission aux côtés de Justo Fontaine jusqu’à son départ du club au début de la saison 1975-1976. Il refuse la proposition du Président Daniel Hechter, qui souhaite lui confier la mise en place du Centre de Formation et le poste d’entraîneur de l’équipe réserve, et devient l’entraîneur de Rouen (1975-1976), du Paris FC (1976-1979) puis prend en main la sélection du Gabon (novembre 1979-mai 1980). » Toutes les pensées du Paris Saint-Germain vont à sa famille et à ses proches, conclut le PSG.

Tags
Photo de Guillaume De Freitas Guillaume De Freitas6 janvier 2026

Articles similaires

486da

CdF : L’arbitre de PSG / PFC désigné pour les 16es de finale

6 janvier 2026
Luis enrique c1

Trophée des Champions : Le groupe du PSG qui fait le déplacement au Koweït

6 janvier 2026
Luis Campos et Luis Enrique

Mercato : Les dernières informations autour des mouvements attendus cet hiver au PSG

6 janvier 2026
Le Trophée des Champions

Trophée des Champions : Le Koweït sort le grand jeu pour accueillir le Classique PSG-OM

6 janvier 2026
Bouton retour en haut de la page