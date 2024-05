Ancien espoir du PSG, Kays Ruiz-Atil signe en D2 Belge

Prometteur joueur du centre de formation du PSG, Kays Ruiz-Atil n’a toujours pas montré son talent sur le terrain. Après un an sans jouer, il va rebondir en D2 Belge.

Arrivé au PSG en 2015 en provenance du FC Barcelone pour terminer sa formation, Kays Ruiz-Atil avait fait ses débuts en professionnels avec le club de la capitale lors de la saison 2020-2021. Il participera à sept matches avec l’équipe première des Rouge & Bleu. Alors qu’il arrivait en fin de contrat le 30 juin 2021, il refusa de prolonger son contrat avec le PSG et sera renvoyé chez les U19 en février. Il quittera le PSG libre de tout contrat en juin 2021. Il fera alors son retour au FC Barcelone, dans un premier temps pour jouer avec l’équipe réserve. Mais son retour au Barça sera un fiasco et il quittera le club un an seulement après son arrivée.

Il va tenter d’enfin lancer sa carrière

En juin 2022, il signera un contrat de trois ans avec l’AJ Auxerre. Mais l’ancien du PSG ne jouera qu’un seul match avec l’AJA et résiliera son contrat durant l’été 2023. Sans club depuis un an, le milieu offensif (21 ans) va tenter d’enfin lancer sa carrière au Royal Francs Borains, club de D2 Belge. Kays Ruiz-Atil y a signé un contrat d’un an. Sur le site internet du dernier quatorzième du championnat, il a évoqué cette nouvelle signature. « Je repars d’une feuille blanche en signant aux Francs Borains. J’ai fait des erreurs dans le passé, les ai comprises. J’ai beaucoup appris et je suis prêt à rebondir. Je n’ai que 21 ans et je suis déterminé. Le projet du RFB est idéal pour moi. Le staff m’a mis en confiance, compte sur mes qualités. Je me suis senti bien avec le groupe. Je pense que toutes les conditions sont réunies pour qu’on fasse de belles choses tous ensemble.«