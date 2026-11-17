Layvin Kurzawą a joué pendant neuf ans au PSG. Ce mardi après-midi, il a annoncé la fin de sa carrière professionnelle. À 34 ans, il était libre de tout contrat après une expérience en Indonésie.

Durant l’été 2015, le PSG souhaite recruter un arrière gauche pour venir concurrencer Maxwell et préparer sa succession, le latéral brésilien étant en fin de carrière, lui qui prendra finalement sa retraite en juin 2017. Performant avec l’AS Monaco, son club formateur, Layvin Kurzawa tape dans l’oeil des dirigeants parisiens qui se l’offrent contre 23 millions d’euros. Au PSG, il n’arrivera pas à se faire une place de titulaire indiscutable sur le couloir gauche de la défense parisienne. Il restera neuf ans à Paris, avec un prêt à Fulham lors de la saison 2022-2023. En Angleterre, il ne jouera que six matches, lui qui s’est gravement blessé au mois de février 2023. En neuf ans, il ne participera qu’à 154 reprises (14 buts, 18 passes décisives). En fin de contrat en juin 2024, il quitte le PSG libre de tout contrat. Sept mois après son départ du PSG, il trouvera un club en février 2025 en signant à Boavista. Au Portugal, il ne jouera que six matches. Le club portugais, en grande difficulté financière, ne peut pas le conserver et Layvin Kurzawa se retrouve de nouveau sans club. Il attendra janvier 2026 pour retrouver les terrains, avec une arrivée au sein du Persib Bandung, club d’Indonésie. En cinq mois, il jouera que neuf matches, terminant tout de même avec un titre de champion.

« Après tant d’années, de passion, de sacrifices, de rêves et d’émotions, le moment est venu pour moi de tourner une page magnifique de ma vie »

Sans club depuis cet été, Layvin Kurzawa vient d’annoncer sa retraite à 34 ans via ses réseaux sociaux. « Un jour, il a fallu commencer. Aujourd’hui, il faut savoir terminer. Après tant d’années, de passion, de sacrifices, de rêves et d’émotions, le moment est venu pour moi de tourner une page magnifique de ma vie. De l‘AS Monaco au PSG, de Fulham à Boavista, jusqu’au Persib, merci à tous ces clubs qui ont contribué à écrire mon histoire et m’ont permis de vivre des expériences inoubliables. Merci à tous ces clubs qui ont contribué à écrire mon histoire et m’ont permis de vivre des expériences inoubliables. Merci à mes coéquipiers, présidents, entraîneurs, staffs et dirigeants, ainsi qu’à toutes les personnes rencontrées tout au long de cette belle aventure. Une pensée particulière à l’équipe de France. Avoir représenté mon pays restera une immense fierté. À vous, les supporters, merci d’avoir été à mes côtés tout au long de ce parcours et d’avoir contribué à en faire une si belle histoire. Un immense merci également à ma famille, mes proches et à tous ceux qui m’ont accompagné et soutenu tout au long de ce parcours. »