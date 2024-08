Ancien : Layvin Kurzawa parti pour poursuivre en Ligue 1 ?

Son aventure avec le PSG terminée, Layvin Kurzawa est désormais à la recherche d’un nouveau point de chute. Dans ce contexte, l’ancien international français pourrait poursuivre sa carrière … en Ligue 1 !

Après neuf saisons au Paris Saint-Germain, l’aventure parisienne a pris fin pour Layvin Kurzawa qui a vu son contrat arrivé à son terme avec le club de la capitale. Si l’ancien de l’AS Monaco a vu son temps de jeu considérablement diminué jusqu’à devenir famélique lors des deux dernière saisons, il se retrouve aujourd’hui sur le marché des transferts à la recherche d’un nouveau challenge. Dans un entretien accordé au média Carré, le latéral gauche évoquait sa réticence à évoluer à nouveau en Ligue 1. Cependant, les derniers échos de la presse avancent un intérêt réciproque entre le joueur et le Stade Brestois. En effet, le groupe d’Eric Roy, après la rupture du tendon d’Achille de Bradley Locko, cherche à se renforcer sur le flanc gauche de sa défense, poste auquel Jordan Amavi évolue jusqu’ici. Cependant, selon Foot Mercato, le désormais ex joueur du Paris Saint-Germain voit la direction bretonne gérer plusieurs dossiers en même temps, et faire donc trainer les choses concernant son avenir. Pourtant, Layvin Kurzawa aurait d’ores et déjà échangé avec Eric Roy, coach du Stade Brestois, et lui aurait fait part de sa motivation de rejoindre ses rangs, avant même d’évoquer le volet financier. Toujours selon Foot Mercato, le dossier Layvin Kurzawa serait « accessible aux finances berstoises« . Le joueur de 31 ans serait prêt à faire un effort dans ce domaine afin de retrouver du temps de jeu et du plaisir sur le terrain.

🚨#SB29 🔴⚪️

▶️Layvin Kurzawa est prêt à rejoindre Brest en faisant de gros efforts financiers

▶️Kurzawa privilégie Brest et dispose d'une offre de Al-Wakrah. Familicao est intéressé de même qu'un gros club du continent américain

🆕Gregory Lorenzi fait attendre l'ancien Parisien… https://t.co/bcSz63DmQs pic.twitter.com/1oXl44vfEt — Sébastien Denis (@sebnonda) August 23, 2024 X : @sebnonda

Si Layvin Kurzawa pourrait perdre patience face aux dirigeants brestois qui laisseraient traîner les choses selon Foot Mercato, l’idée de rejoindre Al-Wakrah au Qatar a été repoussée. Par ailleurs, le club portugais de Famalicao serait également dans la course pour s’attacher les services du Paris Saint-Germain.