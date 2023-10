Anciens : Adama Touré revient sur son aventure au PSG

Adama Traoré a évolué au PSG de 2009 à 2011 après y avoir été formé sans pour autant avoir décroché un contrat professionnel en Rouge & Bleu. Le Malien n’en demeure pas moins un titi parisien et s’est livré au média officiel du club de la capitale sur son aventure au Paris Saint-Germain.

C’est en provenance du Stade Malien qu’Adama Touré intègre le centre de formation du PSG après avoir passé des tests au Camp des Loges au cours de l’été 2009 : « J’ai intégré le Paris Saint-Germain suite à un essai au Camp des Loges, après avoir déjà tenté ma chance par le passé à Nantes, Monaco et Toulouse. J’ai signé un contrat stagiaire professionnel d’une durée de deux ans en juillet 2009. J’évoluais auparavant au Stade Malien, club de Bamako où j’ai grandi. Dès l’âge de 15 ans, je jouais en équipe première ! Je connaissais un peu le PSG avant d’y venir, car mon compatriote Bassirou Dembélé (génération 1990) avait été recruté la saison précédente. Il m’avait beaucoup parlé de l’aspect physique du football européen totalement différent du football africain, tout comme pour l’intensité des matches et l’organisation autour des compétitions. Et puis il y avait la qualité des installations, le pack avec toutes les tenues remis dès mon premier jour, la discipline instaurée par les coaches… Un changement radical ! Comme tout jeune footballeur africain, j’avais ce rêve que ma passion devienne un métier« , s’est remémoré Adama Traoré au micro de PSG TV. Le natif de Bamako et champion de France U19 avec le PSG n’a pas pu faire ses débuts en Rouge & Bleu immédiatement pour des raisons administratives, un épisode de sa carrière qu’il évoque : « Je n’ai effectivement pu jouer qu’à partir de janvier 2010, pour des raisons administratives, ce qui ne m’a pas empêché d’être très bien intégré par l’ensemble des joueurs et du staff. J’ai suivi une préparation jusqu’en novembre, avant de passer les fêtes de fin d’année au Mali. Je n’ai donc pas subi le choc climatique ! À mon retour, j’ai débuté directement avec l’équipe réserve en CFA, dirigée par Bertrand Reuzeau. J’ai inscrit un doublé dès mon premier match contre Yzeure ! J’étais un milieu de terrain axial, mais il aimait bien m’utiliser aussi en faux ailier. En parallèle, j’alternais avec les U19 Nationaux sous la coupe de David Bechkoura. Je vivais au Centre de Formation situé au Camp des Loges. Même si parfois j’étais nostalgique de mon pays, j’avais le soutien de ma famille. Certains de mes oncles habitaient à Paris et une tante à Nice, ce qui a facilité mon évolution. Les entraîneurs et les dirigeants ont toujours tout fait pour que je me sente bien« .

« Je resterai un supporter du PSG à vie !«

Ce titre de champion de France U19 avec le PSG est le premier de la carrière d’Adama Touré, et celui qu’il évoque directement quand on lui demande ses plus beaux souvenirs en Rouge & Bleu sur la pelouse : « Le tout premier trophée de ma carrière fut le titre de champion de France U19 acquis en 2010. J’ai encore la médaille chez moi ! Ce moment restera à jamais gravé dans ma mémoire. Nous avions battu l’AS Monaco de Layvin Kurzawa en finale, après avoir éliminé le FC Nantes aux tirs-au-but. Lors de cette phase finale, j’ai compris ce qu’était la culture de la gagne ! Je prenais un plaisir immense au contact de mes coéquipiers. Étant plutôt doué techniquement, mon adaptation avait plutôt été rapide. C’est davantage sur le plan tactique que j’ai dû faire de gros progrès. Mes bonnes performances ont tapé dans l’œil d’Antoine Kombouaré. J’ai participé à une tournée américaine en affrontant les Chicago Fire et l’Étoile Rouge de Belgrade dans le cadre du Chicago Trophy, puis à la préparation de la saison 2010-2011 parmi les Giuly, Hoarau, Sessegnon, Makélélé, Luyindula, Armand, Camara… De nature réservée, j’étais très intimidé ! Je m’entendais très bien avec Mamadou Sakho qui a facilité mes premiers pas au sein du groupe. J’ai pris part à des matches amicaux contre Évian et le Sporting Lisbonne, mais aussi en étant titulaire contre l’AS Rome lors du dernier match disputé au Parc des Princes. Des étoiles plein les yeux ! Tout était allé si vite pour moi, j’y croyais de plus en plus …« .

Toujours sur le site officiel du Paris Saint-Germain, Adama Traoré, issu de la génération 1991 et âgé aujourd’hui de 32 ans, évoque son actualité footballistique : « Après avoir évolué en National 2 avec le SC Schiltigheim, j’ai rejoint l’Avenir Foot Lozère en Régional 1. La trentaine approchante, j’avais mis une croix sur mes ambitions de retrouver le plus haut niveau. Je n’avais plus les mêmes rêves que lorsque j’étais gamin. La crise sanitaire a finalement accéléré cette prise de conscience et je me suis dirigé vers le métier d’entraîneur. J’ai intégré un club dans la région de Lens où j’ai dirigé l’équipe U13 durant deux ans, tout en passant mes diplômes. Cette saison, j’officie au sein du club de Moulins dans l’Allier, en première division de district. En parallèle, je travaille dans un supermarché. Ce n’est pas du tout difficile à accepter car je me dois de travailler pour élever du mieux possible ma fille âgée de 9 ans. Chacun son chemin, ainsi est fait le football ! J’ai un parcours de vie qui me permet de relativiser ma situation actuelle. Il m’arrive parfois d’avoir quelques nouvelles de mes anciens coéquipiers comme Alphonse Areola, Neeskens Kebano ou bien Mamadou Sakho. Je suis très fier de leur réussite. Je resterai un supporter du PSG à vie ! J’adore vivre de grandes émotions en encourageant l’équipe fanion du club même si je suis parfois excessif devant ma télévision !« .

L’entretien d’Adama Touré est à retrouver en intégralité sur le site officiel du Paris Saint-Germain.