La véritable surprise du mercato estival pour le PSG reste une transfert de l’OM. Drôle de paradoxe. Avant de filer dans le sud de la France, Adrien Rabiot a entamé une préparation physique individuelle aux reflets Rouge & Bleu.

Alors que le mercato estival 2024 avait fermé ses portes, Adrien Rabiot est resté libre de tout contrat, sans être parvenu à trouver un challenge européen répondant à ses attentes. Le 15 septembre dernier, le titi parisien est l’objet d’un communiqué officiel de l’Olympique de Marseille qui annonce avoir trouvé un accord avec le milieu de terrain français. S’il n’a pas disputé la moindre minute et effectué le moindre entraînement depuis la demi-finale de l’Euro 2024, Adrien Rabiot a pris part à son premier entraînement collectif avec ses nouveaux coéquipiers. De quoi revoir l’ancien joueur du PSG sur une pelouse de Ligue 1 dès ce dimanche 29 septembre (20h45 sur DAZN) à l’occasion du match de clôture de la 6e journée entre le RC Strasbourg et l’OM ? Le timing pourrait être trop court selon nos confrères de L’Equipe. Pourtant, ces dernières semaines, Adrien Rabiot a entamé une préparation physique individuelle depuis Saint-Germain-en-Laye, avec l’ancien préparateur physique du PSG qu’est Jérôme Andral. « Il doit encore retrouver le rythme et les repères du travail collectif« , relatent le quotidien de sport dans ses colonnes ce mercredi 25 septembre.