Anciens – Adrien Rabiot va retrouver la Ligue 1 avec…L’OM

Formé au PSG, Adrien Rabiot était sans club depuis son départ de la Juventus cet été. Alors qu’aucune rumeur n’était sortie, le milieu de terrain va s’engager avec Marseille.

Cinq ans après avoir quitté le PSG, son club formateur, Adrien Rabiot va retrouver la Ligue 1. Libre de tout contrat depuis la fin de son aventure à la Juventus Turin, club qu’il avait rejoint libre durant l’été 2019 à l’issue de son contrat avec les Rouge & Bleu, il va signer à Marseille. En cinq ans en Italie, il aura participé à 212 matches pour 22 buts et remporté une Serie A (2020), deux Coupes d’Italie (2021 et 2024) et une Supercoupe d’Italie (2020).

A voir aussi : Mercato : Aucune discussion entre le PSG et Adrien Rabiot

Un contrat de deux ans l’attend

Alors que son mercato semblait calme, lui qui était annoncé dans le viseur d’Al Nassr en Arabie saoudite, il a finalement pris la direction de Marseille à la surprise générale. Aucune rumeur n’avait fuité ces derniers jours. Ce dimanche, quelques heures avant que le club phocéen n’explique qu’il avait trouvé un accord de principe avec l’international français pour un contrat de deux ans, plusieurs médias ont relevé cette information. Selon L’Equipe, son historique au sein du PSG n’a pas été un grand enjeu lors des négociations. Un cadre du club phocéen expliquant même qu’Adrien Rabiot « a toujours aimé l’OM quand il était enfant, son cœur penchait pour Marseille lors des Classiques qu’il regardait petit. » Il doit passer sa visite médicale ce lundi avant de devenir officiellement un joueur de Marseille.