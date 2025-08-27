Alessandro Florenzi

Anciens : Alessandro Florenzi raccroche les crampons

Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane27 août 2025

Après treize saisons dans le monde professionnel, Alessandro Florenzi a annoncé officiellement prendre sa retraite. L’Italien de 34 ans a peiné à se remettre d’une rupture du ligament croisé dont il a été victime il y a un peu plus d’un an.

Ce mercredi 27 août, Alessandro Florenzi a annoncé sur ses réseaux sociaux prendre sa retraire de footballeur professionnel. Après 17 ans dans le circuit dont 13 dans la cour des grands, le latéral droit italien ne s’est jamais totalement remis de sa rupture du ligament croisé dont il a été victime en juillet 2024 : « Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et dirigeants, sans exception : jour après jour, votre soutien et votre professionnalisme m’ont permis de grandir en tant qu’homme et en tant que footballeur« , a partagé Alessandro Florenzi pour annoncé la nouvelle. L’Italien est passé par le Paris Saint-Germain en étant prêté par l’AS Roma pour la saison 2020 / 2021 dans une opération qui aura coûté 500 000 euros au club de la capitale. Au cours de son passage sous les cieux parisiens, Alessandro Florenzi a pris part à 36 rencontres toutes compétitions confondues, en ayant marqué 2 buts et fait 1 passe décisive.

Voir cette publication sur Instagram

Une publication partagée par ALESSANDRO FLORENZI (@florenzi)

L’ancien joueur du PSG a conclu son annonce : « Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné dans ce long voyage, en particulier toutes les personnes qui travaillent discrètement dans les coulisses : chacun d’entre vous a laissé une empreinte en moi. Sans vous, je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui. Merci encore, mon ami : aujourd’hui, nous nous disons au revoir, mais tu feras toujours partie de moi« .

YouTube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Mehdi Houzirane Mehdi Houzirane27 août 2025

Articles similaires

Didier Deschamps

EdF : La liste de Didier Deschamps avec 5 joueurs du PSG

27 août 2025
Hakimi dembélé

Ballon d’Or : Samir Nasri donne son podium avec … 3 joueurs du PSG !

27 août 2025
Randal Kolo Muani

Mercato : Randal Kolo Muani refuse un cador de Premier League

27 août 2025
Arnau Tenas

Mercato – Arnau Tenas est arrivé en Espagne

27 août 2025
Bouton retour en haut de la page