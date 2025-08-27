Anciens : Alessandro Florenzi raccroche les crampons

Après treize saisons dans le monde professionnel, Alessandro Florenzi a annoncé officiellement prendre sa retraite. L’Italien de 34 ans a peiné à se remettre d’une rupture du ligament croisé dont il a été victime il y a un peu plus d’un an.

Ce mercredi 27 août, Alessandro Florenzi a annoncé sur ses réseaux sociaux prendre sa retraire de footballeur professionnel. Après 17 ans dans le circuit dont 13 dans la cour des grands, le latéral droit italien ne s’est jamais totalement remis de sa rupture du ligament croisé dont il a été victime en juillet 2024 : « Je tiens à remercier tous mes coéquipiers, entraîneurs, membres du staff et dirigeants, sans exception : jour après jour, votre soutien et votre professionnalisme m’ont permis de grandir en tant qu’homme et en tant que footballeur« , a partagé Alessandro Florenzi pour annoncé la nouvelle. L’Italien est passé par le Paris Saint-Germain en étant prêté par l’AS Roma pour la saison 2020 / 2021 dans une opération qui aura coûté 500 000 euros au club de la capitale. Au cours de son passage sous les cieux parisiens, Alessandro Florenzi a pris part à 36 rencontres toutes compétitions confondues, en ayant marqué 2 buts et fait 1 passe décisive.

L’ancien joueur du PSG a conclu son annonce : « Enfin, je tiens à remercier tous ceux qui m’ont accompagné dans ce long voyage, en particulier toutes les personnes qui travaillent discrètement dans les coulisses : chacun d’entre vous a laissé une empreinte en moi. Sans vous, je ne serais pas la personne que je suis aujourd’hui. Merci encore, mon ami : aujourd’hui, nous nous disons au revoir, mais tu feras toujours partie de moi« .