Anciens : Alexandre Letellier annonce sa retraite

Un moment toujours aussi redouté par les footballeurs professionnels : l’annonce de leur retraite. Après quinze années à vivre de sa passion, Alexandre Letellier raccroche les crampons. L’ancien du PSG l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

C’est entre 2000 et 2010 qu’Alexandre Letellier fait ses classes de formation au Paris Saint-Germain avant d’intégrer à l’époque le PSG B lors de la saison 2009 / 2010. Par la suite, le gardien de but natif de Paris (75) a bourlingué d’Angers, aux Young Boys de Berne, en passant par l’ESTAC et Sarpsborg 08 en Norvège avant de finir à l’US Orléans. Un parcours qui s’est dessiné entre 2010 et 2020, date à laquelle son club formateur toque à sa porte en le signant libre de tous contrat le 25 septembre 2020. Alexandre Letellier a été numéro deux et numéro trois derrière Keylor Navas puis Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain, avec un comportement exemplaire. Après quinze saisons en tant que joueur de football professionnel, le titi parisien raccroche donc les crampons à 34 ans avec une annonce faite sur Instagram : « Clap de fin … Après une année entière passée à travailler seul, à la recherche d’un nouveau projet, et après une longue réflexion, il est temps de prendre la décision de refermer la page de ma carrière de joueur professionnel. J’ai eu la chance de vivre de ma passion pendant 15 ans, de gagner des titres et de côtoyer des joueurs extraordinaires. Une décision difficile tant le football m’a apporté : émotions, amitiés, leçons de vie et souvenirs qui resteront gravés à jamais […] À tous les clubs, merci de m’avoir permis de porter vos maillots et de défendre vos couleurs. La vie m’aura offert le privilège de commencer au centre de formation et de finir, avec fierté, ma carrière dans mon club de toujours : le Paris Saint-Germain […] Ce n’est pas un adieu au football… simplement la fin d’un grand chapitre. Cette passion fera toujours partie de moi, d’une manière ou d’une autre. Du fond du cœur : merci à tous« .

Dans les commentaires sous son post Instagram, Alexandre Letellier a été salué par de nombreux anciens coéquipiers côtoyés au Paris Saint-Germain : Hugo Ekitike, Gianluigi Donnarumma, Presnel Kimpembe, Danilo Pereira, Nordi Mukiele ou encore Idrissa Gueye.