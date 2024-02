Anciens – Benjamin Stambouli fait son retour en France

Le Paris Saint-Germain a accueilli de nombreux milieux de terrain français depuis le rachat du Qatar. On peut mentionner Lassana Diara, Blaise Matuidi, Yohan Cabaye et d’autres. Benjamin Stambouli en faisait partie et a passé une petite saison dans la capitale.

Un renfort de poids pour le Stade de Reims

Benjamin Stambouli a joué pour Tottenham et Schalke 04 dans sa carrière. Il est notamment passé par la Ligue 1 (Montpellier/PSG). Avec 40 matches dans les jambes à Paris, il quitte le club en 2016 pour rebondir en Allemagne. Huit plus tard, l’ancien parisien fait son retour en Ligue 1. Le milieu de terrain venait de résilier son contrat avec l’Adana Demirspor en Turquie. Il est désormais rattaché au Stade de Reims, annonce le journaliste RMC Sport Fabrice Hawkins. C’est un renfort de poids pour le club français qui recrute un joueur qui apportera toute son expérience (33 ans). Il retrouvera le PSG à la mi-mars au Parc des Princes.

