Après ses trois années sur le banc du PSG (2013-2016), Laurent Blanc n’a plus été entraîneur. Cela fait maintenant quatre ans et demi qu’il n’exerce plus son deuxième métier. Chaque année, son nom est associé à plusieurs clubs qui cherchent un entraîneur mais à chaque fois ce n’est pas lui qui est choisi. Invité ce dimanche de Téléfoot, le champion du monde 98 ne se fait pas d’illusion sur son futur. Il sait qu’après une si longue période d’inactivité, il sera difficile pour lui de retrouver un banc dans les prochains mois. “Plus le temps passe et moins j’y crois. Je reviendrai sûrement. Mais ce ne sera probablement pas avec des adultes mais plutôt avec des enfants, pense Laurent Blanc. Ce métier est de plus en plus difficile car on nous demande de faire prendre de la valeur aux joueurs alors que c’est d’abord un métier technique.”