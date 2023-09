Anciens : Christophe Galtier entre l’OM et Naples

Depuis son licenciement au PSG, Christophe Galtier navigue entre les rubriques justice et mercato. Aujourd’hui c’est son avenir qui est sujet d’informations. En effet, si l’OM se montrerait intéressé à l’idée de faire de l’ancien coach parisien son entraîneur, en Italie, Naples surveillerait le dossier d’un coin de l’œil.

Ces dernières heures, le nom de Christophe Galtier refait surface dans le cœur de l’actualité. L’ancien coach du Paris Saint-Germain, libre de tout contrat, serait dans les petits papiers de l’Olympique de Marseille afin de prendre la place de l’intérimaire Jacques Abardonado. C’est en tous cas ce qu’affirment nos confrères d’RMC Sport qui avancent même des contacts entre l’OM et Christophe Galtier. Ce dernier bénéficierait de « ses partisans en interne, avec quelques anciens Stéphanois dans l’équipe dirigeante de l’OM« . Dans la direction Phocéenne, « Pablo Longoria et Javier Ribalta apprécient son profil« . Seulement voilà, en plus du contexte médiatique en France, l’opportunité de rebondir à l’étranger pourrait ravir et attirer le coach Français. En effet, toujours selon RMC Sport, en Italie, Naples surveillerait d’un coin de l’œil ce dossier et se serait renseigné ces dernières heures. Le président Aurelio De Laurentiis serait déjà en préparation de l’après Rudi Garcia. Ce dernier aurait aujourd’hui quatre matchs afin d’inverser la tendance. Si la situation reste compliquée pour l’ancien coach du LOSC, la Serie A, et son dernier champion, pourraient donc ouvrir leurs bras à Christophe Galtier.

Du côté de Marseille, la tempête médiatique vécue par Chirstophe Galtier ne semble pas être un frein. En effet, sur le plateau de BFM Marseille, Chrisitan Cataldo, patron des Dodger’s, un des principaux groupes de supporters de l’OM, a déclaré : « Moi, je ne l’aime pas trop. Mais après, je n’aimais pas trop Sampaoli au départ. J’étais le premier révolté quand il y a eu les sifflets contre Tudor au premier match de la saison […] Si Galtier vient, je ne le sifflerai pas, il serait entraîneur de l’OM« . Quoi qu’il en soit, « l’ex-entraîneur du PSG est lui à l’écoute du marché et a très envie de reprendre un poste« .